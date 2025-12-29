Masterchef Celebrity: el jurado envió a un participante a gala de eliminación sin siquiera probar su plato

La última gala de Masterchef Celebrity fue la peor en la historia de participación de uno de los competidores. Es que, aunque a veces los platos pueden ser desafiantes, los jugadores suelen aproximarse al resultado. Pero esta vez, uno de ellos no logró acercarse ni por asomo a lo que el jurado había planteado como objetivo. Por eso, los chefs decidieron entregar directamente el delantal negro, sin probar un solo bocado de la presentación.
La desafortunada participante fue Momi Giardina, que no cumplió con las expectativas del momo solicitado por el jurado. El plato típico de Nepal consiste en un bollo de masa, cocido al vapor o frito, relleno con diferentes sabores. Pero la masa que preparó la bailarina y comediante ni siquiera llegó a estar lo suficientemente cocida como para considerarse un plato comestible.
Momi Giardina, directo a la gala de eliminación en Masterchef
Al verse superada por el reto, Momi empezó a considerar no servirle nada al jurado en su turno. “No presentaré nada, total un día que no coman tanto, no les va a hacer mal”, dijo en su clásico tono ácido. Pero en medio de la preparación, recibió ayuda tanto de uno de sus compañeros, Andy Chango, como del jurado Donato De Santis. A la distancia, Damián Betular le advirtió sobre lo contraproducentes que podían resultar sus bromas, lo que llenó de nervios a la concursante.
Pero al momento de pasar a mostrar su creación, se animó a llevar al estrado lo poco que había logrado. “Les voy a ser sincera, yo que ustedes no lo probaría. Me inmolo por ustedes: yo tampoco los pruebo”, dijo entre risas la bailarina. Pero Wanda Nara eligió cortar en seco y, sin seguirle la jugada, le dijo que tampoco estaba inmolándose si ni ella misma lo probaba.
La parte más tensa de la devolución del jurado llegó cuando Germán Martitegui, el más serio de los chefs, intentó cortar la masa del momo y descubrió que estaba cruda. Lo único que el jurado probó fue la salsa, que tampoco servía para sumar un punto a la comediante. Lejos de adoptar la seriedad del momento, Giardina volvió a bromear: “¿Ustedes tienen ART?”. Pero los cocineros no soltaron ni media sonrisa.
Quien tomó la decisión final fue Martitegui. “Yo creo que tiempos excepcionales requieren medidas extremas”, sentenció y le ofreció a Momi el delantal negro, sin hacerla pasar –como es costumbre con el resto de los participantes– por la instancia general de devolución.