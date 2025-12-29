Masterchef Celebrity: el jurado envió a un participante a gala de eliminación sin siquiera probar su plato

Momi Giardina, directo a la gala de eliminación en Masterchef

Al verse superada por el reto, Momi empezó a considerar no servirle nada al jurado en su turno. “No presentaré nada, total un día que no coman tanto, no les va a hacer mal”, dijo en su clásico tono ácido. Pero en medio de la preparación, recibió ayuda tanto de uno de sus compañeros, Andy Chango, como del jurado Donato De Santis. A la distancia, Damián Betular le advirtió sobre lo contraproducentes que podían resultar sus bromas, lo que llenó de nervios a la concursante.