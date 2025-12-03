La torta argentina que salió mal: el momento más polémico de MasterChef Celebrity 2025

“La Reini” y Miguel Ángel no fueron la pareja estelar de la noche. Mientras que en las redes sociales se ofendieron con su trabajo, el jurado afirmó que ”ni siquiera habían llegado a Dolores”. Antes de llegar a la mesa de los jueces, el postre ya distaba mucho de la preparación modelo: un sinfín de masas de aspecto deforme, bordes desprolijos y dulce de leche que brotaba de los costados advertía el veredicto final. A pesar de haber disfrutado de la ventaja de tener la torta cerca, la pareja falló colosalmente y su fracaso se convirtió en uno de los más memorables de la temporada.