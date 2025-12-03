Secciones
La torta argentina que salió mal: el momento más polémico de MasterChef Celebrity 2025

El postre de Miguel Ángel y “La Reini” indignó al jurado y también a los usuarios en las redes sociales.

La Reini y Miguel Ángel Rodríguez ofendieron con su preparación de torta argentina. "La Reini" y Miguel Ángel Rodríguez ofendieron con su preparación de torta argentina. Fuente: Captura/Telefe
Hace 1 Hs

La séptima gala de eliminación de Masterchef Celebrity tuvo su complejidad: hacer honor a la gastronomía patria y superar con éxito la prueba para no abandonar el reality en su programa 34. Pero Sofía Gonet, conocida como “La Reini” y Miguel Ángel Rodríguez parecen haber fracasado en ambas. Mientras que las redes sociales admitieron que su preparación de torta argentina era una “vergüenza”, el jurado fulminó su trabajo admitiendo que era “un caos”.

Yanina Latorre llega a Masterchef Celebrity y reemplazará a una figura que sorprendió a todos

El último programa de Masterchef puso a prueba a los famosos con una consigna dedicada a la patria. Damián Betular se encargó de revelar el desafío: honrar un postre profundamente argentino, que nació para representar en la fiesta del 25 de Mayo: "25 capas de masa finísima, dulce de leche y glasé real". El desafío dejó atónitos a los participantes, quienes se intimidaron con aquel sofisticado postre.

Una pareja y una torta dispareja

La consigna se llevó a cabo en grupos, separados a partir de una trivia sobre cultura argentina en general. Tras algunos errores insólitos de los participantes, Miguel Ángel Rodriguez se consagró como ganador y obtuvo el beneficio de reunir a las parejas de trabajo. Sin dudarlo, eligió a “La Reini” como su compañera, sin saber que aquella dupla podría poner en riesgo la estadía de ambos en el programa.

“La Reini” y Miguel Ángel no fueron la pareja estelar de la noche. Mientras que en las redes sociales se ofendieron con su trabajo, el jurado afirmó que ”ni siquiera habían llegado a Dolores”. Antes de llegar a la mesa de los jueces, el postre ya distaba mucho de la preparación modelo: un sinfín de masas de aspecto deforme, bordes desprolijos y dulce de leche que brotaba de los costados advertía el veredicto final. A pesar de haber disfrutado de la ventaja de tener la torta cerca, la pareja falló colosalmente y su fracaso se convirtió en uno de los más memorables de la temporada.

El fulminante veredicto de los jueces

El primero en hablar fue Germán Martitegui  que no pudo ocultar su sorpresa ante el resultado: “La torta es un caos. Tiene dulce de leche chorreando por los costados; mucho al principio y se va secando hacia arriba. Es muy poco homogénea. No me gusta la base”.

Donato de Santis fue aún más técnico a la hora de dar su devolución: “Ustedes tuvieron la muestra de cómo debería ser: compacta, homogénea. Acá tomó el efecto domo”. El italiano continuó su explicación: “Mucho relleno, quizá en el medio, poco al borde. Se va ensanchando la parte de arriba en lugar de estar homogénea. Hay varios errores técnicos. El batido de la crema royal. El azúcar no está bien derretido. El gusto es rico, o sea, dulce de leche, azúcar. La masita, obvio, nos tiramos de cabeza. Pero le falta la gracia. O la elegancia”.

Damián Betular, por su parte, intentó rescatar algo, aunque dejó en claro que no serían los ganadores de la noche: “Rico va a estar siempre porque es masa con dulce de leche… pero no podemos obviar la estética”.

Las redes sociales apuntaron contra la pareja

Las redes sociales también advirtieron que la torta de la dupla estaba lejos de pasar el desafío. Indignados, algunos usuarios afirmaron que era “una falta de respeto”. “Mi vieja la hizo durante 20 años. Una vergüenza la Torta argentina de Master Chef”, afirmó un usuario. “La torta de Miguel Ángel y ‘La Reini’ se cae a pedazos”, dijo otro.

