La Joaqui se quebró al aire con una inesperada carta que recibió en "Masterchef"

Un familiar de la cantante le envió un mensaje personal que logró emocionarla hasta las lágrimas.

La Joaqui recibió un abrazo a la distancia y contó parte de su historia familiar. La Joaqui recibió un abrazo a la distancia y contó parte de su historia familiar. Foto: Telefe
Hace 3 Hs

Ya quedó demostrado que “Masterchef” no es un programa que solo esté atravesado por la cocina. Como formato de reality, apela a la emotividad y la empatía que pueden lograr los participantes con el público, y La Joaqui fue protagonista de un momento que estuvo cargado de sentimientos. En la última emisión del programa, la cantante recibió un mensaje totalmente inesperado que la sacó de su eje.

En medio del programa, La Joaqui recibió el mensaje de un familiar que tocó una fibra sensible. Sin poder contenerse más, rompió en llanto y debió tomarse un momento para recuperarse completamente. La carta que le llegó, según contó más tarde, tenía un contenido sumamente personal que siempre logra sensibilizarla al extremo. El jurado y sus compañeros también se hicieron eco de su emoción.

La emotiva carta que recibió La Joaqui de su padrino

Al recibir el mensaje, La Joaqui se sorprendió y luego lo compartió con todos. “Acá estoy todas las noches alentando y sufriendo con mi cocinera favorita”, decía uno de los fragmentos de la dedicatoria que le escribieron. Pero eso no fue todo. “Además, es un plus que sabés que hay un ángel en el cielo que te está mirando”, continuaba el mensaje en un nuevo fragmento.

“De vos depende disfrutar de vos misma, la jugadora diferente, la que si se cae se levanta con más fuerza. Como ya te dije, pase lo que pase, para mí ya ganaste”, fue lo último que leyó la cantante. El emisor de la carta fue su tío, con quien La Joaqui guarda un vínculo peculiar desde que es pequeña. Además, la mención de su “ángel” en el cielo fue lo que más le llegó del mensaje.

En primer lugar, La Joaqui explicó que su tío ocupaba un rol especial en su vida. “Para mí, mi tío es como mi papá”, se sinceró. También contó que cuando tuvo a su primera hija, empezó a tener un vínculo especial con su padre. Pero antes, durante años, esa relación fue más bien distante. Incluso la cantante pasó años de su vida residiendo en el exterior junto a su madre.

Pero en esos años, fue su tío y padrino el que la acompañó en cada una de sus dificultades. “Mi padrino siempre fue la persona que reconocí como el lugar al que pediría ayuda”, dijo también. Además, explicitó que el emisor de la carta “se hizo cargo de hasta lo que no le correspondía” en diferentes momentos, razón por la que le guarda un cariño especial.

