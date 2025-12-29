Secretario General de ONU, en 2027: ¿El argentino Grossi?

Nos resulta extraño que en la propia carta de la ONU generada como resultado de la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional” en San Francisco (EE.UU.) del 25 de abril al 26 de junio de 1945, los hechos históricos de ese año se soslayaran. Se nos dirá, y con razón, que la Carta de la ONU se firmó el 26 de junio de 1945. ¿No hubiera sido más que razonable que se hubiera incorporado el significativo hecho contemporáneo de la rendición de la Alemania nazi? Cuando la Carta entró en vigor el 24 de octubre de ese mismo año (Por ello, “Día de la ONU”) habían transcurrido ochenta días desde Hiroshima y nada de eso se menciona. Es que el texto de la Carta “se congeló” el 26 de junio sin referencia al fin de la guerra en Europa, sucedida casi 50 días antes.