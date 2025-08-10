A 80 años de Hiroshima y Nagasaki: conversaciones sobre el horror

A través de Tibbets, D'Amico pudo entrar al hangar donde estaba, desarmado, el Enola Gay, el avión desde el que se lanzó la bomba. En una esquina del hangar descubrió una carcasa de una bomba que le llamó la atención por su parecido con Fat boy, la bomba de Nagasaki. Allí le explicaron que era la carcasa de Rufus, la “tercera bomba” reservada para ser tirada nuevamente en Japón -tal vez en Tokio- si los japoneses no se rendían, o eventualmente en Rusia. Todo indica que los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki constituían un mensaje para los japoneses y también para los rusos, en los albores de la Guerra Fría.