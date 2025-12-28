Running aplicado a la vida y al trabajo: las lecciones del deporte que te permitirán avanzar

Correr es mucho más que poner un pie delante del otro con rapidez. Para quienes lo practican con constancia,cada kilómetro de asfalto se convierte en una lección de resiliencia. Nicholas Thompson, actual CEO de The Atlantic y un corredor de élite en su categoría, sostiene que las herramientas que se utilizan para cruzar una meta son las mismas que se necesitan para triunfar en la oficina o superar crisis personales.