Ni caminar ni nadar: el ejercicio ideal para realizar en la playa y mantenerse en forma

Llega el verano y las vacaciones se convierten en el escenario perfecto para resetear el cuerpo. Para quienes ya pasaron la barrera de los 60, la playa no es solo un lugar de descanso, sino un gimnasio natural inigualable. Aunque solemos pensar en la natación o en las caminatas por la orilla como las opciones principales, existe una disciplina que está ganando terreno por su eficacia y bajo impacto.