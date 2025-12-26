Ni caminar ni nadar: el ejercicio ideal para realizar en la playa y mantenerse en forma

Llega el verano y las vacaciones se convierten en el escenario perfecto para resetear el cuerpo. Para quienes ya pasaron la barrera de los 60, la playa no es solo un lugar de descanso, sino un gimnasio natural inigualable. Aunque solemos pensar en la natación o en las caminatas por la orilla como las opciones principales, existe una disciplina que está ganando terreno por su eficacia y bajo impacto.
Esta actividad nació casi por casualidad y hoy es tendencia mundial. Se trata de la marcha acuática, también conocida como longe côte, un ejercicio que combina la resistencia del agua con la sencillez de una caminata, pero potenciando todos los beneficios musculares y cardiovasculares sin riesgo de lesiones.
El origen de una práctica saludable
La marcha acuática no es una improvisación. Fue ideada en 2005 en las costas del norte de Francia por "Thomas Wallyn", un entrenador profesional que buscaba una alternativa para entrenar a los deportistas de remo. Con el tiempo, lo que empezó como un entrenamiento de alto rendimiento se adaptó a todo tipo de público por su enorme versatilidad y accesibilidad.
Hoy, según los datos de la empresa Saint Jacques Wetsuits, su popularidad es internacional. La clave de su éxito entre los mayores de 60 años reside en que el agua actúa como un soporte que reduce el peso corporal, protegiendo las articulaciones mientras los músculos trabajan intensamente para vencer la resistencia del medio líquido.
Cómo practicarlo correctamente en el mar
Para que este ejercicio sea efectivo, no basta con mojarse los pies. La técnica consiste en caminar sumergido de modo que el agua llegue a una altura situada entre el ombligo y las axilas. Esta profundidad es la que garantiza que el esfuerzo cardiovascular sea óptimo y que el cuerpo reciba el masaje natural del oleaje, lo cual mejora notablemente la circulación.
Se puede practicar solo o en grupos, lo que le suma un componente social muy valioso para el bienestar emocional. Algunos eligen sumar remos para trabajar también el tren superior, aunque simplemente caminar con el agua al pecho ya es un entrenamiento completo que fortalece piernas, glúteos y la zona media del cuerpo.
Los tiempos recomendados para ver resultados
A la hora de planificar nuestra rutina de verano, es importante seguir las guías de los organismos especializados. Sobre esto, la "Mayo Clinic" señala que, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la frecuencia depende de la intensidad. Para actividades aeróbicas moderadas, se recomienda un mínimo de 150 minutos semanales.
"Si el objetivo es obtener un fortalecimiento muscular, aconsejan realizar ejercicios para mover todos los grupos musculares principales al menos dos veces por semana", explican desde la clínica. La marcha acuática cumple perfectamente con este propósito, permitiendo que el cuerpo se mantenga ágil y fuerte sin el agotamiento extremo que generan otros deportes en días de mucho calor.