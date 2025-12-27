Alerta naranja y amarilla: la mitad del país está en riesgo por tormentas y vientos severos

Los últimos días de diciembre estarán marcados por advertencias del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que en esta ocasión dio aviso de que la mitad del país se encuentra bajo alerta meteorológica por vientos y tormentas. Ambos fenómenos presentan niveles de intensidad altos, capaces de poner en peligro la vida y los bienes materiales.
A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el SMN advirtió que 12 provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla; en la mayor parte de ellas, la amenaza principal son las tormentas fuertes. Esta advertencia se concentra en el norte argentino, mientras que en el sur, el aviso rige por ráfagas de viento de gran velocidad.
¿Qué provincias están bajo alerta por tormentas?
La mayor parte de Salta, una porción de Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos se encuentran bajo alerta naranja por tormentas. A su vez, estas jurisdicciones, junto a Jujuy, La Rioja, Córdoba y Corrientes, están bajo aviso por el mismo fenómeno en nivel amarillo.
De acuerdo con el SMN, la alerta por tormentas pasaría a ser de nivel naranja para la noche en la mayor parte de las provincias, incluida Tucumán. El aviso indica que “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos. También pueden incluir granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada”.
A su vez, la alerta amarilla se extiende durante la mayor parte de la jornada en las distintas localidades donde “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. Estas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual, según explicaron desde el SMN.
Las provincias bajo alerta por vientos
Otros fenómenos además marcarán el último sábado de diciembre, como los vientos intensos en la parte más austral del país. El sur de Chubut y el norte y centro de Santa Cruz se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla por este fenómeno, a la vez que en el resto de esta última provincia, los vientos serán de nivel naranja.
Según el SMN, los vientos de nivel amarillo provendrán del sector oeste, “con velocidades entre 30 y 50 km/h y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de manera puntual”. Los de nivel naranja, que se establecerían en la tarde de hoy, provendrán también del sector oeste “con velocidades entre 40 y 65 km/h, con ráfagas muy intensas que podrían superar los 110 km/h”, indicaron.
Las recomendaciones del SMN
Para fenómenos de semejante magnitud, peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, el SMN proporcionó algunas recomendaciones:
Alerta por tormenta
Amarillo:
Evitá salir.
No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Naranja:
Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental.
Salí solo si es necesario.
Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.
Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
Prepará un kit de emergencia (agua, alimentos, botiquín, radio a pilas y linterna). Cargá los celulares con anticipación.
Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.
Alerta por vientos
Amarillo:
Evitá salir.
Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento (macetas, sillas, toldos).
Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
No te refugies debajo de marquesinas, carteles, árboles o postes.
Tené precaución al conducir.
Naranja:
Seguí las instrucciones de las autoridades locales.
Salí solo si es necesario.
Retirá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
No te refugies debajo de marquesinas, carteles o árboles.
Con ráfagas intensas o baja visibilidad, buscá un lugar seguro para detenerte.
Tené listo tu kit de emergencia y los números de contacto locales.