Alerta naranja y amarilla: la mitad del país está en riesgo por tormentas y vientos severos

De acuerdo con el SMN, la alerta por tormentas pasaría a ser de nivel naranja para la noche en la mayor parte de las provincias, incluida Tucumán. El aviso indica que “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos. También pueden incluir granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada”.