Prometen que no habrá cortes de luz en el verano, pero subirá la tarifa en diciembre

José Ricardo Ascárate, interventor del Ente Único de Control y Regulación de Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), afirmó que la provincia llegará al verano con un sistema eléctrico reforzado, capaz de responder a los picos de demanda sin necesidad de aplicar cortes por falta de abastecimiento. Además, confirmó que en diciembre se verán incrementos en las boletas de luz derivados de actualizaciones tarifarias y del Valor Agregado de Distribución (VAD).
Luego de una recorrida técnica con funcionarios del Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE), Ascárate detalló a LA GACETA las inversiones que se ejecutaron en puntos estratégicos del sistema eléctrico provincial y que permitirán duplicar la capacidad de transporte entre las principales estaciones transformadoras. “Visité la estación transformadora de El Bracho, donde se hicieron las adecuaciones en los campos seis y ocho. Estas nos hacían falta para aumentar la potencia total a la línea de El Bracho-Cevil Pozo”, explicó. Según indicó, a partir de la semana próxima -y con la autorización de los organismos nacionales- estarían las condiciones para trabajar 1.200 amperios en potencia plena, mientras que hoy se trabaja en 600. La duplicación del amperaje -precisó- impactará directamente en la seguridad del suministro para el Gran San Miguel de Tucumán.
El titular del Ersept también destacó el arribo de equipamiento clave para reforzar la generación de energía. “Por otro lado, ya están en Tucumán las dos turbinas que son de 50 megavatios en la Central Independencia”, informó. Este refuerzo se integra al plan de contingencia iniciado en 2023, cuando se habían distribuido entre 20 y 30 megavatios en dos estaciones transformadoras. “La mitad la colocamos en la estación Cevil Pozo para la zona norte y colocamos 10 a 15 megavatios en la estación transformadora de Villa Quinteros para reforzar la zona sur”, recordó. Ahora, el esquema será reorganizado incorporando 30 megavatios en Villa Quinteros; sin embargo, subrayó que la infraestructura hacia el sur aún presenta desafíos. “Como no tenemos línea de El Bracho hacia el sur -y la línea que se está por ejecutar demorará dos años en hacerse- tenemos que seguir generando energía adicional inyectándola puntualmente”, remarcó, y agregó que esta estrategia permitirá sostener la demanda hasta que la nueva línea esté finalmente construida.
Con ese conjunto de medidas, el funcionario aseguró que Tucumán atravesará el verano sin interrupciones por saturación o fallas de abastecimiento. “Con esto mantenemos a la provincia sin cortes por exceso de consumo. Tendremos un valor -como pico- de hasta 915 megavatios para utilización, mientras que este año hemos tenido un tope de hasta 860”, sostuvo.
Subas tarifarias
Ascárate también confirmó que diciembre llegará con ajustes en las boletas de luz, derivados de actualizaciones ya aprobadas y de la recomposición del VAD. “En las tarifas habrá aumentos que corresponden a noviembre. También habrá que actualizar el Valor Agregado de Distribución, porque el último incremento fue en el mes de febrero, aplicado en marzo y abril”, señaló.
Según explicó el interventor del Ersept, los porcentajes serán similares a los aplicados en otras jurisdicciones del país. “Estarán en el orden de un 5 y 6%. En el VAD puede ser entre un 18 y 20%, que es un valor ajustado al índice inflacionario o un poquito menos que el valor que la inflación determine”, explicó. En otras líneas, Ascárate explicó que pese a los incrementos la provincia procura mantener cierta moderación en los ajustes. “El año pasado la inflación fue cerca del 40%, y nosotros con la energía hemos estado 10 puntos abajo del índice. Tratamos de hacer un balance y siempre ponernos del lado de los usuarios”, afirmó.
Uso eficiente
El interventor dedicó parte de su mensaje a insistir en la importancia de reducir el consumo energético, tanto por razones económicas como ambientales. “La recomendación es que siempre que podamos bajar nuestro consumo, lo hagamos. Esto no es sólo un problema económico, hay que pensar en qué estamos haciendo con el medio ambiente. Hay que cuidar la energía porque es cara”, planteó. Para Ascárate, uno de los puntos críticos es el uso del aire acondicionado durante los meses de mayor calor. “Cuidar significa regular todos nuestros equipos de acondicionamiento en temperaturas que estén entre 24 y 25 grados y tratar de comprar equipos que sean A+ o A. Es importante adquirir equipos modernos porque los aires de acondicionamiento viejos son muy complejos en cuanto al costo”, subrayó.
También advirtió sobre el consumo de otros artefactos de uso cotidiano que suelen pasar inadvertidos. “Un calefón eléctrico es un artefacto de 1.000 vatios. Es decir, consume un kilovatio por hora y hasta dos porque hay algunos que tienen doble llave para calentar más rápido el agua. Hay que usarlo cuando uno va a bañarse y después desenchufarlo, apagarlo”, recomendó.