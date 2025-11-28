Prometen que no habrá cortes de luz en el verano, pero subirá la tarifa en diciembre

El titular del Ersept también destacó el arribo de equipamiento clave para reforzar la generación de energía. “Por otro lado, ya están en Tucumán las dos turbinas que son de 50 megavatios en la Central Independencia”, informó. Este refuerzo se integra al plan de contingencia iniciado en 2023, cuando se habían distribuido entre 20 y 30 megavatios en dos estaciones transformadoras. “La mitad la colocamos en la estación Cevil Pozo para la zona norte y colocamos 10 a 15 megavatios en la estación transformadora de Villa Quinteros para reforzar la zona sur”, recordó. Ahora, el esquema será reorganizado incorporando 30 megavatios en Villa Quinteros; sin embargo, subrayó que la infraestructura hacia el sur aún presenta desafíos. “Como no tenemos línea de El Bracho hacia el sur -y la línea que se está por ejecutar demorará dos años en hacerse- tenemos que seguir generando energía adicional inyectándola puntualmente”, remarcó, y agregó que esta estrategia permitirá sostener la demanda hasta que la nueva línea esté finalmente construida.