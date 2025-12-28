Celular sin batería a mitad del día: los errores que explican este problema

Los tres errores más comunes que dañan la batería

Uno de los errores más extendidos es creer que el teléfono debe descargarse por completo antes de volver a enchufarlo o que es indispensable alcanzar siempre el 100% de carga. Sin embargo, las baterías modernas de iones de litio funcionan de manera muy distinta a las antiguas de níquel. Para preservar su vida útil, el rango óptimo de carga se ubica entre el 20% y el 80%.