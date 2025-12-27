Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Buscan petroglifos que se extraviaron cerca de las ruinas de Quilmes

Trabajan el Gobierno, el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano y la Interpol. El monolito perdido, con dibujos de animales, dataría de un período cercano al año 1400.

PIEZA PERDIDA. Estaba ubicada en El Carrizal, zona de no fácil acceso. foto gentileza dirección de patrimonio PIEZA PERDIDA. Estaba ubicada en El Carrizal, zona de no fácil acceso. foto gentileza dirección de patrimonio
Santiago Pérez Cerimele
Por Santiago Pérez Cerimele Hace 5 Hs

“Se buscan petroglifos”, avisa el afiche difundido por el área de patrimonio del Ente Cultural de Tucumán (ECT). Además del aval del Gobierno provincial y del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (Inapl), el cartel muestra los teléfonos de la Dirección de Patrimonio, de la Fiscalía de Estado de la provincia y de Interpol Argentina, a los cuales hay que llamar para hacer una denuncia o para dar datos.

Según se explica, se trata de bloques de piedra con grabados de animales (llamas y serpientes), desaparecidos en la zona de El Carrizal (sierra de Quilmes). Y se advierte que están considerados patrimonio protegido por las leyes N° 7.500 (provincial) y N° 25.743 (nacional). En consecuencia, su sustracción implica la comisión de un delito federal.

Osvaldo Díaz, director de Patrimonio del Ente, explicó a LA GACETA que la búsqueda se puso en marcha a partir de una denuncia informal que realizó Lía Acosta, una ciudadana habituada a recorrer los cerros de la zona. En uno de sus paseos, algunos meses atrás, Acosta notó la ausencia de los objetos arqueológicos en el emplazamiento donde ella misma los había fotografiado en años anteriores.

Díaz relató que a partir del aviso las autoridades del ECT activaron un protocolo que arranca con averiguaciones para determinar si durante ese lapso la Policía había registrado algún secuestro vinculado al caso. Tal acción arrojó resultados negativos. En paralelo, se contactaron con organismos nacionales e internacionales especializados -entre ellos el Inapl e Interpol-, sin que se registraran antecedentes o actuaciones relacionadas.

Sin certezas

En paralelo, Acosta se comunicó con Delfín Gerónimo, miembro de la comunidad indígena de Tafí del Valle, quien verificó en el terreno la ausencia de los petroglifos grabados. “Esto fue determinante, porque el Estado no puede hacer público que está buscando algo cuando no se tiene la certeza de su desaparición”, explicó Díaz.

El arqueólogo relató que los objetos habían sido registrados en 1931, a partir de documentaciones realizadas antes de 1904 por Adán Quiroga, destacado investigador del folclore y de la arqueología del NOA. En 2014, Javier Nastri -doctor de la Universidad Nacional de Buenos Aires e investigador del Conicet- relevó el sitio, y constató la presencia de los petroglifos en su ubicación original.

“En el caso de este monolito, se nota que se desprendió de un bloque más grande. El lugar donde se encontraba es de difícil acceso; no estaba al alcance de la mano”, dijo Díaz. Y especuló con que alguien se lo haya llevado: “acaso una persona que tenga casa en Santa María o cerca de las ruinas de Quilmes lo tenga para exhibirlo ante unos pocos”.

Díaz dijo que, en general, los elementos arqueológicos de la zona datan de un período que va del 500 al 1400. “Oportunamente, Nastri precisó que el petroglifo que buscamos se habría originado durante el período más tardío, cercano al año 1400”, remarcó.

Ruinas de Quilmes: buscan ordenar su actividad turística con operativos de desalojo a puesteros irregulares

Ruinas de Quilmes: buscan ordenar su actividad turística con operativos de desalojo a puesteros irregulares

El funcionario del ECT aclaró que el hecho de que un ciudadano común tenga en su casa un objeto arqueológico no implica, necesariamente, que haya cometido el delito de robo de patrimonio. “A lo mejor lo tiene por algún otro motivo. Pero la legislación obliga al Estado a registrar esas colecciones; y los tenedores de estos objetos deben permitir su estudio por parte de la comunidad científica, cuando esta lo requiera. Actualmente, en el área de Patrimonio del ECT tenemos registradas 17 colecciones, de las cuales entre ocho y nueve son privadas”, detalló.

Subrayó, además, que en caso de que los petroglifos aparezcan, el ECT no se los quedará. “Estos objetos deben permanecer en el lugar donde corresponden, donde las comunidades los grabaron; porque para ellos representaban algo. Si apareciesen -y somos optimistas de que así será-, la idea es que vuelvan al sitio donde estaban, y acaso que allí se pueda hacer un centro de interpretación o algo así. En cualquier caso, pediremos un aporte a las comunidades originarias, que siempre trabajan con nosotros; y veremos en conjunto qué se puede hacer”, señaló.

Finalmente, Díaz adelantó que en los próximos días la Interpol difundirá una lista con objetos perdidos de características similares a este, junto a la advertencia de que en el caso de que alguien se los haya llevado habrá cometido el delito federal de robo de patrimonio. “Estamos en contacto con la Fiscalía de Estado. Que el Gobierno nos esté apoyando significa mucho para nosotros”, apuntó Díaz.

Temas TucumánTafí del ValleEnte CulturalSanta MaríaRuinas de Quilmes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Feriados 2026: estos son los tres puentes turísticos oficiales para armar escapadas extralargas

Feriados 2026: estos son los tres puentes turísticos oficiales para armar escapadas extralargas

10 claves para entender cómo se podrá viajar con las mascotas en micros y trenes de larga distancia

10 claves para entender cómo se podrá viajar con las mascotas en micros y trenes de larga distancia

Navidad y Año Nuevo: San Miguel de Tucumán confirmó cuatro días de asueto administrativo y definió el esquema de servicios

Navidad y Año Nuevo: San Miguel de Tucumán confirmó cuatro días de asueto administrativo y definió el esquema de servicios

Lo más popular
Había dejado la carrera durante 17 años, pero entró a un programa de la UNT y se recibió
1

Había dejado la carrera durante 17 años, pero entró a un programa de la UNT y se recibió

The NewNow 2026 abre una beca internacional para jóvenes líderes del Sur Global
2

The NewNow 2026 abre una beca internacional para jóvenes líderes del Sur Global

La lista completa de celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2026
3

La lista completa de celulares que se quedarán sin WhatsApp en 2026

Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes
4

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Qué leer en la playa: 10 libros que pueden conectarnos con la búsqueda -a veces infructuosa- de la felicidad
5

Qué leer en la playa: 10 libros que pueden conectarnos con la búsqueda -a veces infructuosa- de la felicidad

Los Números de Oro de LA GACETA del 26 de diciembre de 2025
6

Los Números de Oro de LA GACETA del 26 de diciembre de 2025

Más Noticias
Mercedes lo sigue dando todo (y Tucumán le da tan poco)

Mercedes lo sigue dando todo (y Tucumán le da tan poco)

El punk sostiene su vigencia en Tucumán desde la autogestión

El punk sostiene su vigencia en Tucumán desde la autogestión

Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Letras: una entidad lleva 15 años difundiendo el legado de David Lagmanovich

Letras: una entidad lleva 15 años difundiendo el legado de David Lagmanovich

Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras

Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Efemérides del viernes 26 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del viernes 26 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Los Números de Oro de LA GACETA del 26 de diciembre de 2025

Los Números de Oro de LA GACETA del 26 de diciembre de 2025

Comentarios