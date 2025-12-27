Buscan petroglifos que se extraviaron cerca de las ruinas de Quilmes

El funcionario del ECT aclaró que el hecho de que un ciudadano común tenga en su casa un objeto arqueológico no implica, necesariamente, que haya cometido el delito de robo de patrimonio. “A lo mejor lo tiene por algún otro motivo. Pero la legislación obliga al Estado a registrar esas colecciones; y los tenedores de estos objetos deben permitir su estudio por parte de la comunidad científica, cuando esta lo requiera. Actualmente, en el área de Patrimonio del ECT tenemos registradas 17 colecciones, de las cuales entre ocho y nueve son privadas”, detalló.