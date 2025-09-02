Ruinas de Quilmes: buscan ordenar su actividad turística con operativos de desalojo a puesteros irregulares

El Consorcio de Cooperación en la Gestión de la Ciudad Sagrada de Quilmes, integrado por el Ente Tucumán Turismo (ETT) y la Comunidad Indígena de Quilmes (CIQ), con el apoyo de sus 14 delegaciones de base, avanza en la regularización de la actividad turística en este importante sitio patrimonial.
Como parte de este proceso, hoy se llevó a cabo un operativo policial para desalojar a un grupo de puesteros que operaban sin la debida autorización. Según informaron fuentes del Consorcio, la medida se tomó luego de varios meses de diálogo y oportunidades ofrecidas a los comerciantes para formalizar su situación.
La firma de contratos
Se argumentó que, pese a las invitaciones del ETT y la CIQ para regularizarse mediante la firma de contratos, solo dos artesanos accedieron a hacerlo. La negativa del resto llevó al Consorcio a solicitar la intervención policial.
El Consorcio de Cooperación, creado en 2023 bajo la Ley Nacional 26005 y la Ley Provincial 8522, tiene como objetivo fortalecer el desarrollo turístico en la Ciudad Sagrada de Quilmes, para mejorar la infraestructura, los servicios y asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes. El Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual aprobó su constitución, que también está inscripta en la Dirección General de Rentas (DGR) y tiene una vigencia de seis años.
Desde el Consorcio se enfatizó que esta acción se enmarca en un esfuerzo por establecer un modelo de gestión participativa que valorice el patrimonio cultural de Quilmes y, al mismo tiempo, genere beneficios económicos sostenibles para las comunidades locales, garantizando la legalidad y el consenso en la actividad turística.