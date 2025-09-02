Ruinas de Quilmes: buscan ordenar su actividad turística con operativos de desalojo a puesteros irregulares

El Consorcio de Cooperación, creado en 2023 bajo la Ley Nacional 26005 y la Ley Provincial 8522, tiene como objetivo fortalecer el desarrollo turístico en la Ciudad Sagrada de Quilmes, para mejorar la infraestructura, los servicios y asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes. El Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual aprobó su constitución, que también está inscripta en la Dirección General de Rentas (DGR) y tiene una vigencia de seis años.