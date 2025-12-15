Educación confirmó que las clases en Tucumán comenzarán el 2 de marzo

La ministra de Educación, Susana Montaldo, confirmó que el ciclo lectivo 2026 en Tucumán comenzará el 2 de marzo, al tiempo que realizó un balance positivo del año educativo que finaliza este viernes. La funcionario detalló los principales ejes de trabajo de su gestión, con foco en la inclusión, la formación laboral y la innovación pedagógica.
“Arrancan las clases el 2 de marzo y ya desde ahora iniciamos las escuelas de verano, tanto en primaria como en secundaria, especialmente en los lugares donde contamos con piletas y albergues estudiantiles”, indicó.
En ese marco, Montaldo resaltó el alcance de los programas de capacitación laboral que se desarrollaron en distintos puntos de la provincia. “Recorrimos los barrios que más necesitaban esta oferta, como La Costanera, San Cayetano y otros de la Capital y del interior, y hoy tenemos más de 140 egresados”, señaló.
La ministra aclaró que las certificaciones otorgadas cuentan con validez nacional. “Estas titulaciones tienen validez en el INET, el Instituto Nacional de Educación Técnica, lo que permite a los egresados insertarse laboralmente o armar sus propios microemprendimientos”, explicó. En ese sentido, detalló que existe un convenio con la Federación Económica de Tucumán para que los egresados en áreas como refrigeración, mecánica, gastronomía y reparación de motos y autos puedan ser convocados por el sector privado.
Además, Montaldo informó que se trabajará de manera articulada con el municipio capitalino. “Con la intendenta de San Miguel de Tucumán acordamos enviar los listados para que sean incorporados a la red de bolsas de trabajo, lo que amplía las oportunidades laborales”, afirmó.
De cara a 2026, anticipó la ampliación de la oferta educativa con nuevos contenidos. “Vamos a sumar saberes digitales y otros trayectos, y estamos cerrando convenios con municipios para llevar estas propuestas a distintos barrios, CAP y otros espacios comunitarios”, adelantó.
Al evaluar el ciclo lectivo que concluye, la ministra destacó el compromiso del sistema educativo. “Hacemos un balance positivo por el enorme trabajo de la docencia tucumana, especialmente con el plan de alfabetización provincial”, sostuvo. También mencionó que, a través del Plan Fines, se recibieron 1.800 jóvenes que adeudaban materias, y confirmó la continuidad del programa en escuelas secundarias con trayectos profesionales.
Otro de los ejes centrales fue la educación emocional. “Con las nuevas tecnologías vemos chicos muy pequeños con celulares, y eso genera un desequilibrio entre el tiempo de pantalla y el encuentro cara a cara”, advirtió. En ese sentido, remarcó la necesidad de “generar espacios de escucha, tanto en el hogar como en la escuela, y avanzar en cambios de infraestructura que favorezcan la expresión emocional”.
Finalmente, la ministra se mostró cauta frente a las propuestas de educación domiciliaria. “Yo sigo apostando a la escuela como ámbito privilegiado de socialización. Ahí nos encontramos chicos de distintos sectores sociales y nos educamos en conjunto. La educación en el hogar debe ser excepcional”, concluyó.