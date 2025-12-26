Cómo freezar correctamente los sanguchitos que quedaron de Navidad

Así como el arbolito navideño tiene su propia estrella, la estrella de la mesa de las fiestas son los sanguchitos de miga. Pero su trabajo no termina cuando suenan las campanas, sino que los argentinos esperan –y hasta preparan– las reservas para el día siguiente. Aun habiendo comido durante dos días sanguchitos de miga, las familias preparan grandes cantidades para abastecerse y, los que sobran, siempre pueden freezarse.