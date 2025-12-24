La receta de Paulina Cocina para hacer los mejores sanguchitos de miga: económicos y húmedos

La ciencia de los sándwiches de miga radica en principios básicos que la popular influencer y referente de recetas accesibles, Paulina Cocina, explicó hace algunos años. Desde la humedad hasta la cantidad de fiambre, pasando por la técnica para aplicar los aderezos, todos estos factores permiten que los clásicos de la Navidad se conviertan en el plato principal de esta época festiva en 2025.
Esta delicia, que no puede faltar en la mesa de celebración navideña, puede prepararse en casa siguiendo sencillos pasos. Aunque suelen comprarse en panaderías, hacerlos uno mismo resulta más económico y gratificante si se ponen las "manos en la masa".
El secreto está en el pan
La especialista proporcionó algunos consejos centrados en la importancia de mantener el ingrediente principal de los sanguchitos: el pan de miga. Mantener constante la humedad de este ingrediente, que es tan "volátil", es fundamental para el éxito de esta preparación.
Para preparar unos auténticos sándwiches de miga, es necesario disponer de los siguientes elementos clave:
- Pan de miga: es un pan especial, sin corteza y cortado finamente que puede conseguirse en supermercados o panaderías.
- Manteca pomada: es uno de los aderezos que aporta sabor y suavidad al untarse en el pan. Podés agregarle ajo, especias o alguna hierba para más sabor.
- Mayonesa con leche: el aderezo clave para unir los ingredientes que, además, mantiene el pan húmedo.
- Rellenos variados: en los sándwiches de miga, la imaginación puede volar. Se admiten ingredientes como jamón, queso, salame, tomate, huevo duro, roquefort y berenjena, entre muchos otros.
La técnica del repasador húmedo
La especialista explicó nuevamente que el secreto de un buen sándwich de miga está en mantener el pan húmedo durante todo el proceso. Para lograr esto, debemos mojar un repasador o un trapo limpio para cubrir el pan durante la preparación, quitando esta protección solo cuando vayamos a trabajar con cada capa.
Los ingredientes clave:
Para los diversos rellenos, que Paulina menciona son jamón y queso, Primavera, Verdura y roquefort y berenjena, necesitamos tres componentes:
Pan: 12 rebanadas grandes de pan de miga (equivale a 24 tapas de sándwich).
Aderezos
- 150 gramos de manteca pomada. Esta preparación es clave para rellenos como roquefort, berenjena o mezclas de verdura.
- Mezcla de 200 gramos de mayonesa con 50 ml de leche. Esta mezcla es ideal para el relleno primavera (jamón, queso, tomate y lechuga) y el clásico de jamón y queso.
La receta para el clásico de Jamón y Queso
En su video, la especialista detalló los ingredientes y la receta para hacer los clásicos sándwiches de jamón y queso, así como otras combinaciones exitosas:
Relleno (Jamón y Queso): 200 gramos de jamón cocido y 200 gramos de queso de máquina.
Paso a paso
1. Disponemos una de las láminas de pan y pintamos, distribuyendo perfectamente el aderezo (en este caso mayonesa) con un pincel de cocina o incluso una brocha de pintura nueva, utilizada solamente para este propósito. Paulina aclara que no deben usarse cucharas, ya que agregan demasiada cantidad y eso puede romper el pan.
2. Colocamos el primer ingrediente (jamón), cubriendo perfectamente la superficie.
3. Agregamos la otra tapa de pan para lograr la estructura de pan, relleno y pan. Pintamos nuevamente esta tapa pensando siempre en la humedad.
4. Colocamos el otro ingrediente, en este caso el queso.
5. Cortamos los bordes para emparejar, dándole un aspecto más prolijo y apetitoso. Luego le damos forma de rectángulo.
6. Colocamos los sanguchitos en una fuente cubiertos con un repasador húmedo, clave para mantener su estado óptimo hasta el momento de servir.