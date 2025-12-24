Secciones
LA GACETA
SociedadGastronomía

La receta de Paulina Cocina para hacer los mejores sanguchitos de miga: económicos y húmedos

La influencer especializada en recetas prácticas compartió cuál es el proceso del clásico de la mesa navideña para hacerlo sin errores.

La receta de Pulina Cocina para hacer sanguchitos de miga perfectos. La receta de Pulina Cocina para hacer sanguchitos de miga perfectos. Fuente: Paulina Cocina en YouTube.
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

La ciencia de los sándwiches de miga radica en principios básicos que la popular influencer y referente de recetas accesibles, Paulina Cocina, explicó hace algunos años. Desde la humedad hasta la cantidad de fiambre, pasando por la técnica para aplicar los aderezos, todos estos factores permiten que los clásicos de la Navidad se conviertan en el plato principal de esta época festiva en 2025.

Mocktail: el trago sin alcohol de Paulina Cocina para la Navidad y Año Nuevo

Mocktail: el trago sin alcohol de Paulina Cocina para la Navidad y Año Nuevo

Esta delicia, que no puede faltar en la mesa de celebración navideña, puede prepararse en casa siguiendo sencillos pasos. Aunque suelen comprarse en panaderías, hacerlos uno mismo resulta más económico y gratificante si se ponen las "manos en la masa".

El secreto está en el pan

La especialista proporcionó algunos consejos centrados en la importancia de mantener el ingrediente principal de los sanguchitos: el pan de miga. Mantener constante la humedad de este ingrediente, que es tan "volátil", es fundamental para el éxito de esta preparación.

Para preparar unos auténticos sándwiches de miga, es necesario disponer de los siguientes elementos clave:

- Pan de miga: es un pan especial, sin corteza y cortado finamente que puede conseguirse en supermercados o panaderías.

- Manteca pomada: es uno de los aderezos que aporta sabor y suavidad al untarse en el pan. Podés agregarle ajo, especias o alguna hierba para más sabor.

- Mayonesa con leche: el aderezo clave para unir los ingredientes que, además, mantiene el pan húmedo.

- Rellenos variados: en los sándwiches de miga, la imaginación puede volar. Se admiten ingredientes como jamón, queso, salame, tomate, huevo duro, roquefort y berenjena, entre muchos otros.

La técnica del repasador húmedo

La especialista explicó nuevamente que el secreto de un buen sándwich de miga está en mantener el pan húmedo durante todo el proceso. Para lograr esto, debemos mojar un repasador o un trapo limpio para cubrir el pan durante la preparación, quitando esta protección solo cuando vayamos a trabajar con cada capa.

Los ingredientes clave:

Para los diversos rellenos, que Paulina menciona son jamón y queso, Primavera, Verdura y roquefort y berenjena, necesitamos tres componentes:

Pan: 12 rebanadas grandes de pan de miga (equivale a 24 tapas de sándwich).

Aderezos

- 150 gramos de manteca pomada.  Esta preparación es clave para rellenos como roquefort, berenjena o mezclas de verdura.

- Mezcla de 200 gramos de mayonesa con 50 ml de leche. Esta mezcla es ideal para el relleno primavera (jamón, queso, tomate y lechuga) y el clásico de jamón y queso.

La receta para el clásico de Jamón y Queso

En su video, la especialista detalló los ingredientes y la receta para hacer los clásicos sándwiches de jamón y queso, así como otras combinaciones exitosas:

Relleno (Jamón y Queso): 200 gramos de jamón cocido y 200 gramos de queso de máquina.

Paso a paso

1. Disponemos una de las láminas de pan y pintamos, distribuyendo perfectamente el aderezo (en este caso mayonesa) con un pincel de cocina o incluso una brocha de pintura nueva, utilizada solamente para este propósito. Paulina aclara que no deben usarse cucharas, ya que agregan demasiada cantidad y eso puede romper el pan.

2. Colocamos el primer ingrediente (jamón), cubriendo perfectamente la superficie.

3. Agregamos la otra tapa de pan para lograr la estructura de pan, relleno y pan. Pintamos nuevamente esta tapa pensando siempre en la humedad.

4. Colocamos el otro ingrediente, en este caso el queso.

5. Cortamos los bordes para emparejar, dándole un aspecto más prolijo y apetitoso. Luego le damos forma de rectángulo.

6. Colocamos los sanguchitos en una fuente cubiertos con un repasador húmedo, clave para mantener su estado óptimo hasta el momento de servir.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dos deliciosos piononos salados para Navidad: las ideas de Paulina Cocina para las fiestas

Dos deliciosos piononos salados para Navidad: las ideas de Paulina Cocina para las fiestas

Mimosa, Tom Collins y Spritz: tres tragos económicos de Paulina Cocina para esta Navidad

Mimosa, Tom Collins y Spritz: tres tragos económicos de Paulina Cocina para esta Navidad

Mocktail: el trago sin alcohol de Paulina Cocina para la Navidad y Año Nuevo

Mocktail: el trago sin alcohol de Paulina Cocina para la Navidad y Año Nuevo

Qué ensaladas frías preparar en verano: 15 recetas saludables recomendadas por Paulina Cocina

Qué ensaladas frías preparar en verano: 15 recetas saludables recomendadas por Paulina Cocina

Lo más popular
Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario
1

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos
2

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Todos para uno y uno para todos
3

Todos para uno y uno para todos

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova
4

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital
5

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad
6

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Más Noticias
Medio país está en alerta naranja y amarilla por tormentas en vísperas de la Navidad

Medio país está en alerta naranja y amarilla por tormentas en vísperas de la Navidad

Todos para uno y uno para todos

Todos para uno y uno para todos

Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el nuevo dato que genera optimismo

Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el nuevo dato que genera optimismo

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Comentarios