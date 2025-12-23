Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Cómo guardar correctamente los sanguchitos de miga y evitar que se sequen

La comida favorita de los argentinos para estas épocas.

Cómo guardar correctamente los sanguchitos de miga y evitar que se sequen Cómo guardar correctamente los sanguchitos de miga y evitar que se sequen
Hace 6 Min

Llegan las fiestas de fin de año y los sanguchitos de miga vuelven a ocupar un lugar protagónico en cada mesa. Infaltables en la cena de Navidad y Año Nuevo —casi por mandato argentino—, también suelen multiplicarse para asegurar provisiones y repetir el menú al día siguiente, incluso en el desayuno.

Pero el planteo es siempre el mismo: ¿cómo guardarlos para que no se resequen ni tomen sabor desagradable? Aunque muchos desconocen el concepto de guardar algunos para el día siguiente, muchos otros tienen el autocontrol suficiente para reservar unas porciones en un taper.

Claves para guardar los sanguchitos de fin de año

La temperatura y las condiciones de humedad tienen mucho que ver en la conservación correcta de los sanguchitos de miga.. Para que se mantengan frescos por más tiempo, hay un tip infalible: cubrirlos con un paño húmedo como paso indispensable.

Pero, además, hay otras consideraciones a tener en cuenta. Por ejemplo, el mejor lugar para guardarlos es la heladera –y no el freezer– o envolverlos en papel film eliminando todo el aire posible para que no se resequen. Otra forma es utilizar un recipiente de cierre hermético para que no ingrese el aire.

En cuanto a la ubicación en la heladera, el mejor lugar para guardar los sanguchitos de miga es en los estantes de abajo y lo más cerca de la puerta posible. Evitá ponerlos en los lugares donde pueden estar a temperaturas frías extremas como cerca del congelador o al fondo de la heladera, puntos que suelen ser más fríos que otros.

Si bien se pueden conservar manteniendo la frescura de los sándwiches de miga, no es un alimento que dure mucho tiempo en la heladera, por lo que se aconseja un consumo temprano. Para comerlos más ricos se aconseja comerlos como máximo hasta dos o tres días después de su preparado. Mientras más tiempo pase, su calidad va a ir empeorando.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué llevar a la mesa navideña: en 15 minutos y con una masa de tarta resolvés una cena riquísima

Qué llevar a la mesa navideña: en 15 minutos y con una masa de tarta resolvés una cena riquísima

Lo más popular
Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación
1

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal
2

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio
3

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio

Tucumán tendrá una ley de ética sobre el uso de inteligencia artificial
4

Tucumán tendrá una ley de ética sobre el uso de inteligencia artificial

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario
5

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

YPF reconfigura el mapa energético del NOA con dos movimientos clave
6

YPF reconfigura el mapa energético del NOA con dos movimientos clave

Más Noticias
Compras de Navidad: así atienden los comercios en Tucumán durante el 23 y el 24 de diciembre

Compras de Navidad: así atienden los comercios en Tucumán durante el 23 y el 24 de diciembre

Alerta amarilla: seis provincias están bajo aviso por tormentas y fuertes vientos

Alerta amarilla: seis provincias están bajo aviso por tormentas y fuertes vientos

Efemérides del martes 23 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del martes 23 de diciembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Comentarios