El dólar opera con subas leves, mientras la expectativa se traslada al Senado

En el segmento minorista, el Banco Nación mantuvo la cotización en $1.475, lo que sitúa al dólar tarjeta en los $1.917,50. Por su parte, los tipos de cambio financieros mostraron comportamientos contrapuestos: el MEP avanzó un 0,4% hasta los $1.487,50, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) retrocedió un 0,9% para ubicarse en $1.512,62. El "blue", en tanto, se mantuvo estable en los $1.505.