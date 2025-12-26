El dólar opera con subas leves, mientras la expectativa se traslada al Senado

Tras el receso por Navidad, el mercado cambiario retomó su actividad con movimientos moderados. En una jornada marcada por la transición hacia el esquema de "bandas" que debutará en enero, el dólar mayorista operó en $1.452, apenas un peso por encima del cierre previo.
La atención de los operadores hoy se divide entre las pizarras de la City y los despachos del Senado, donde el debate del Presupuesto 2026 definirá las proyecciones económicas del próximo año.
Entre los dólares financieros, el MEP cotiza a $1.487,50, una suba de 0,4%, y el CCL lo hace en $1.512,62, un descenso de 0,9%. En el mercado informal, el dólar blue opera sin cambios a $1.505, mientras que el dólar cripto rebota a $1.542.
En el segmento minorista, el Banco Nación mantuvo la cotización en $1.475, lo que sitúa al dólar tarjeta en los $1.917,50. Por su parte, los tipos de cambio financieros mostraron comportamientos contrapuestos: el MEP avanzó un 0,4% hasta los $1.487,50, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) retrocedió un 0,9% para ubicarse en $1.512,62. El "blue", en tanto, se mantuvo estable en los $1.505.
Estrategia del Tesoro
Un dato que no pasa desapercibido para los analistas es la agresiva política de compras del Tesoro. Según informes de Portfolio Personal Inversores (PPI), el Gobierno acumuló compras por U$S408 millones en lo que va de diciembre, superando con creces los U$S280 millones de noviembre.
Esta acumulación de reservas busca fortalecer la posición oficial antes de la recalibración del sistema cambiario.