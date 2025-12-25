Qué pasará con el dólar y la inflación en Argentina: el mercado ajustó sus expectativas para 2026

El informe atribuye la reciente fortaleza del peso al impacto inmediato del resultado electoral y a señales de mayor confianza emitidas por el Poder Ejecutivo (PE). En ese sentido, LatinFocus destacó que “el peso se fortaleció tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones” de medio término. Al 28 de noviembre, el dólar oficial se ubicaba en $1.450,5, con una apreciación mensual del 1,5%, mientras que en el mercado informal el dólar "blue" cotizaba a $1.435, lo que implicó una mejora del 2,4% respecto del mes previo.