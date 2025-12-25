Qué pasará con el dólar y la inflación en Argentina: el mercado ajustó sus expectativas para 2026

La economía continúa siendo una de las principales preocupaciones de los argentinos. En los últimos días, el mercado volvió a ajustar sus proyecciones sobre el dólar y la inflación para 2026, en un escenario signado por la incertidumbre macroeconómica y la cautela de los inversores frente a las decisiones del Gobierno.
Un relevamiento realizado por LatinFocus indicó que las proyecciones ubican al dólar oficial en $1.746 hacia fines del próximo año, mientras que para 2027 la cotización esperada asciende a $1.947. Estas estimaciones reflejan un ajuste a la baja respecto de meses anteriores, cuando el mercado anticipaba un salto más pronunciado del tipo de cambio.
El informe atribuye la reciente fortaleza del peso al impacto inmediato del resultado electoral y a señales de mayor confianza emitidas por el Poder Ejecutivo (PE). En ese sentido, LatinFocus destacó que “el peso se fortaleció tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones” de medio término. Al 28 de noviembre, el dólar oficial se ubicaba en $1.450,5, con una apreciación mensual del 1,5%, mientras que en el mercado informal el dólar "blue" cotizaba a $1.435, lo que implicó una mejora del 2,4% respecto del mes previo.
No obstante, el mismo informe advierte que ambos tipos de cambio retomarían una tendencia de debilitamiento hacia finales de 2026, a medida que se disipen los efectos iniciales del proceso electoral.
Dólar: ¿qué esperan las consultoras y los bancos?
Las proyecciones muestran una amplia dispersión entre las principales consultoras y entidades financieras. Oxford Economics anticipó un dólar de $2.020 para diciembre de 2026 y de $2.526 para el cierre de 2027. Mapfre Economics estimó valores de $2.141 y $2.667, respectivamente. En tanto, Invecq Consulting proyectó $2.000 para 2026, sin datos para el año siguiente, mientras que Fitch Ratings calculó $2.215 para fines de 2026 y $2.613 para 2027.
Entre las firmas locales, Ecolatina previó un dólar de $1.800 en 2026 y $2.400 en 2027; Empiria Consultores estimó $1.825 y $1.953; y Banco Galicia ubicó sus pronósticos en $1.610 y $1.761. En este marco, el abanico de previsiones para 2026 oscila entre $1.335 (Barclays Capital) y $2.215 (Fitch Ratings), con una mediana cercana a $1.730, consignó Infobae.
LatinFocus remarcó que “el resultado dependerá, en buena medida, de la capacidad del gobierno de Milei para avanzar con las reformas estructurales” y advirtió que un eventual fracaso en ese terreno podría generar nuevas presiones sobre el tipo de cambio.
Inflación: expectativas a la baja, pero con alertas a tener en cuenta
Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) proyectó para diciembre de 2026 un tipo de cambio nominal de $1.720, con una variación interanual esperada del 16,8%, lo que representa un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto del informe previo.
En cuanto a los precios, LatinFocus estimó una inflación anual del 23,9% para 2026, lo que implica una reducción de 0,4 puntos frente al relevamiento anterior. Para 2027, la proyección se ubica en 15%.
Si bien las correcciones responden a los cambios en las expectativas posteriores a las elecciones y a la reacción de los mercados, los analistas advierten que persisten riesgos asociados a la estabilidad de precios, pese a la tendencia descendente en las variaciones mensuales.
Tras los recientes anuncios de modificaciones en el esquema cambiario que comenzarán a regir el próximo año, el mercado respondió con una fuerte migración hacia los bonos CER, instrumentos que ajustan su capital por inflación. Este movimiento refleja la expectativa de un proceso inflacionario más elevado y una desinflación más lenta.