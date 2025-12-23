Dólar hoy: el oficial operó estable por cuarta rueda consecutiva y se vendió a $1.475

El dólar oficial operó estable por cuarta rueda consecutiva y continúa por debajo del techo de la banda cambiaria. Este martes, la divisa estadounidense se vendió a $1.475 y a $1.425 para la compra en las pizarras del Banco Nación (BNA).
En el mercado mayorista, la divisa descontó un peso y cerró a $1.451 para la venta. De esta manera, el tipo de cambio oficial acumula en diciembre una variación de apenas 50 centavos, reflejando un comportamiento prácticamente estable a lo largo del mes.
Según informó el Banco Central (BCRA), en el promedio de las entidades financieras el dólar minorista se ubicó en $1.475,41 para la venta y $1.423,41 para la compra, confirmando la estabilidad del tipo de cambio en el segmento minorista.
Las cotizaciones financieras operaron de forma dispar. El dólar MEP cayó 0,7% y se ubicó en $1.482,17. Mientras que el Contado con Liquidación (CCL) avanzó 0,7% y llegó a $1.531,94. El dólar "blue" cerró a $1.505.
Di Stefano prevé un cambio de ciclo: estima un dólar de $1.730 para mediados de 2026
El analista Salvador Di Stefano trazó un panorama optimista para el mediano plazo, al proyectar que la economía argentina ingresará en 2026 en una fase de estabilidad y crecimiento sostenido. Según su visión, el mercado cambiario dejará de ser el foco de tensión constante para dar paso a un escenario de inversión privada y expansión del crédito.
Uno de los puntos centrales de su análisis es el fin de la histórica “maldición de los años pares”, aquel ciclo donde la economía solía frenarse tras el gasto electoral de los años impares. Para Di Stefano, la consolidación del programa fiscal y la ausencia de comicios nacionales el próximo año permitirán que el sector privado tome el protagonismo, apoyado en herramientas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
En cuanto a la cotización de la divisa, el consultor estimó que, bajo un sistema de bandas ajustadas por inflación, el techo del dólar se ubicaría en torno a los $1.730 para junio de 2026. Di Stefano desalentó el uso del billete verde como refugio de valor, al señalar que su rendimiento real sigue perdiendo terreno frente a la inflación y otros activos financieros.
El analista identificó dos pilares que sostendrán este nuevo ciclo. Por un lado proyectó una producción de 150 millones de toneladas (especialmente en trigo y maíz), lo que aseguraría un flujo robusto de divisas y, por otro, se refirió a Vaca Muerta. Dijo que la mejora en la infraestructura de transporte permitirá un salto en las exportaciones energéticas, que aliviará la balanza comercial.
También destacó que la aprobación del Presupuesto, la baja de impuestos y los posibles acuerdos con Estados Unidos serán determinantes para consolidar las expectativas del mercado antes de que termine 2024.