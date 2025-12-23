Secciones
LA GACETA
EconomíaDolar hoy

Dólar hoy: el oficial operó estable por cuarta rueda consecutiva y se vendió a $1.475

En el mercado mayorista, la divisa descontó un peso y cerró a $1.451 para la venta.

Dólar hoy: el oficial operó estable por cuarta rueda consecutiva y se vendió a $1.475
Hace 3 Hs

El dólar oficial operó estable por cuarta rueda consecutiva y continúa por debajo del techo de la banda cambiaria. Este martes, la divisa estadounidense se vendió a $1.475 y a $1.425 para la compra en las pizarras del Banco Nación (BNA).

En el mercado mayorista, la divisa descontó un peso y cerró a $1.451 para la venta. De esta manera, el tipo de cambio oficial acumula en diciembre una variación de apenas 50 centavos, reflejando un comportamiento prácticamente estable a lo largo del mes.

Según informó el Banco Central (BCRA), en el promedio de las entidades financieras el dólar minorista se ubicó en $1.475,41 para la venta y $1.423,41 para la compra, confirmando la estabilidad del tipo de cambio en el segmento minorista.

Las cotizaciones financieras operaron de forma dispar. El dólar MEP cayó 0,7% y se ubicó en $1.482,17. Mientras que el Contado con Liquidación (CCL) avanzó 0,7% y llegó a $1.531,94. El dólar "blue" cerró a $1.505. 

Di Stefano prevé un cambio de ciclo: estima un dólar de $1.730 para mediados de 2026

El analista Salvador Di Stefano trazó un panorama optimista para el mediano plazo, al proyectar que la economía argentina ingresará en 2026 en una fase de estabilidad y crecimiento sostenido. Según su visión, el mercado cambiario dejará de ser el foco de tensión constante para dar paso a un escenario de inversión privada y expansión del crédito.

Uno de los puntos centrales de su análisis es el fin de la histórica “maldición de los años pares”, aquel ciclo donde la economía solía frenarse tras el gasto electoral de los años impares. Para Di Stefano, la consolidación del programa fiscal y la ausencia de comicios nacionales el próximo año permitirán que el sector privado tome el protagonismo, apoyado en herramientas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En cuanto a la cotización de la divisa, el consultor estimó que, bajo un sistema de bandas ajustadas por inflación, el techo del dólar se ubicaría en torno a los $1.730 para junio de 2026. Di Stefano desalentó el uso del billete verde como refugio de valor, al señalar que su rendimiento real sigue perdiendo terreno frente a la inflación y otros activos financieros.

El analista identificó dos pilares que sostendrán este nuevo ciclo. Por un lado proyectó una producción de 150 millones de toneladas (especialmente en trigo y maíz), lo que aseguraría un flujo robusto de divisas y,  por otro, se refirió a Vaca Muerta. Dijo que la mejora en la infraestructura de transporte permitirá un salto en las exportaciones energéticas, que aliviará la balanza comercial.

También destacó que la aprobación del Presupuesto, la baja de impuestos y los posibles acuerdos con Estados Unidos serán determinantes para consolidar las expectativas del mercado antes de que termine 2024.

Temas El DólarTucumánBuenos AiresBanco Nación de la República ArgentinaLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Bonos en dólares: el mercado ajusta tras el anuncio del BCRA y el riesgo país sufre una leve suba

Bonos en dólares: el mercado ajusta tras el anuncio del BCRA y el riesgo país sufre una leve suba

Di Stefano prevé un cambio de ciclo: estima un dólar de $1.730 para mediados de 2026

Di Stefano prevé un cambio de ciclo: estima un dólar de $1.730 para mediados de 2026

Lo más popular
Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario
1

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado
2

“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación
3

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal
4

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio
5

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio

Cristofer Brito: “Después de las 18 del 24, hay alerta por tormentas que se extenderán hasta la madrugada del 25 en Tucumán”
6

Cristofer Brito: “Después de las 18 del 24, hay alerta por tormentas que se extenderán hasta la madrugada del 25 en Tucumán”

Más Noticias
Cristofer Brito: “Después de las 18 del 24, hay alerta por tormentas que se extenderán hasta la madrugada del 25 en Tucumán”

Cristofer Brito: “Después de las 18 del 24, hay alerta por tormentas que se extenderán hasta la madrugada del 25 en Tucumán”

“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado

“Todo esto es una operación política”, dijo el secretario de Energía denunciado

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

Imputan al secretario de Energía de Tucumán por el presunto uso de un DNI robado para realizar ataques digitales contra otro funcionario

YPF reconfigura el mapa energético del NOA con dos movimientos clave

YPF reconfigura el mapa energético del NOA con dos movimientos clave

Esperan las fiestas de Fin de Año, pero el bolsillo no acompaña: los comercios tucumanos adaptan estrategias ante un consumo moderado

Esperan las fiestas de Fin de Año, pero el bolsillo no acompaña: los comercios tucumanos adaptan estrategias ante un consumo moderado

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio

Dos mujeres fueron detenidas por robar 15 celulares de un negocio

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Condenaron a una hija de “La Chancha” Ale por usurpación

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Una mujer que intentaba poner fin a una pelea recibió un balazo mortal

Comentarios