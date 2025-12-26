Las exportaciones crecieron un 9,5% entre enero y noviembre

Un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco, en base a estadísticas del Indec, detalló además la distribución regional de las exportaciones. La región pampeana volvió a liderar ampliamente el ranking, con envíos al exterior por U$S55.750 millones, un 7% más que el año anterior, concentrando el 70,04% del total nacional. En segundo lugar se ubicó la Patagonia, con U$S11.381 millones y una suba interanual del 20,2%. Más atrás se posicionaron el NOA, con exportaciones por U$S5.530 millones (+15,7%); Cuyo, con U$S3.899 millones (+4,6%); y el NEA, con U$S1.317 millones, que mostró el mayor crecimiento porcentual, con un avance del 24%.