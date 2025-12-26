Secciones
LA GACETA
EconomíaNoticias económicas

Las exportaciones crecieron un 9,5% entre enero y noviembre

El NOA es la tercera región que más incrementó sus ventas al exterior, con un 15,7% interanual.

Las exportaciones crecieron un 9,5% entre enero y noviembre
Hace 1 Hs

El desempeño del comercio exterior argentino muestra señales alentadoras en el tramo final del año. Impulsadas por algunos complejos productivos y por las expectativas positivas en torno al superávit comercial y la balanza energética, las exportaciones registraron un crecimiento sostenido durante 2025. Entre enero y noviembre, las ventas al exterior alcanzaron los U$S79.592 millones, lo que representa un incremento del 9,5% en comparación con el mismo período de 2024.

De acuerdo con los datos oficiales, a lo largo del año se exportaron 132,2 millones de toneladas, lo que implicó una suba interanual del 13,8%. Este avance se dio a pesar de una caída del 3,7% en los precios promedio de exportación, lo que refleja que el mayor volumen comercializado fue el principal motor del crecimiento.

Un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco, en base a estadísticas del Indec, detalló además la distribución regional de las exportaciones. La región pampeana volvió a liderar ampliamente el ranking, con envíos al exterior por U$S55.750 millones, un 7% más que el año anterior, concentrando el 70,04% del total nacional. En segundo lugar se ubicó la Patagonia, con U$S11.381 millones y una suba interanual del 20,2%. Más atrás se posicionaron el NOA, con exportaciones por U$S5.530 millones (+15,7%); Cuyo, con U$S3.899 millones (+4,6%); y el NEA, con U$S1.317 millones, que mostró el mayor crecimiento porcentual, con un avance del 24%.

En el desagregado por provincias, Buenos Aires encabezó el ranking nacional con exportaciones por U$S28.766 millones, lo que equivale al 36,1% del total, impulsadas principalmente por las manufacturas de origen industrial. Santa Fe se ubicó en el segundo lugar, con U$S14.150 millones y una fuerte participación de las manufacturas agropecuarias. El tercer puesto fue para Córdoba, que alcanzó los U$S9.729 millones, apalancada por productos primarios y elaboraciones del agro.

En el otro extremo, las provincias con menor volumen exportador fueron Corrientes, La Rioja y Formosa, con participaciones marginales dentro del total nacional. Pese a estas diferencias, el balance general confirma un año positivo para las exportaciones argentinas, con números que refuerzan las expectativas de un mejor desempeño externo de cara a 2026.

Las exportaciones que marcan el rumbo en Tucumán

En una entrevista ofrecida a "Buen Día", el noticiero matutino de LG Play, Fernando Martorell, asesor y especialista en comercio exterior detalló que, en el primer semestre de 2024, se registró un incremento del 5% en el valor FOB total exportado, en comparación con el mismo período de 2024, acompañado por una suba del 15% en el volumen de toneladas. 

“El azúcar refinado aumentó en el primer semestre 131% en volumen: pasó a exportar de 26.000 toneladas en 2024 a 60.000 en 2025, lo que reportó un incremento del 80% en el valor FOB”, precisó Martorell.

En el caso del limón fresco, también se registró una mejora significativa: 28% más en volumen y 45% más en valor con relación al año pasado. En este sector, la Unión Europea y Rusia fueron los destinos principales en esa etapa del año.

Temas Instituto Nacional de Estadísticas y CensosBuenos AiresUnión EuropeaNOAArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los tres niveles de clase media en Argentina y cuánta plata hay que ganar para pertenecer

Los tres niveles de clase media en Argentina y cuánta plata hay que ganar para pertenecer

Cada vez más argentinos usan el aguinaldo para pagar deudas

Cada vez más argentinos usan el aguinaldo para pagar deudas

La morosidad en familias argentinas alcanzó un nuevo máximo histórico

La morosidad en familias argentinas alcanzó un nuevo máximo histórico

Aseguran que el precio de los alimentos frenó la suba en la tercera semana de diciembre

Aseguran que el precio de los alimentos frenó la suba en la tercera semana de diciembre

Tucumán, en el top cinco del Norte Grande por sus oportunidades para inversiones sostenibles

Tucumán, en el top cinco del Norte Grande por sus oportunidades para inversiones sostenibles

Lo más popular
Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes
1

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados
2

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso
3

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso

La plaza Independencia vivió una Nochebuena de puro amor gracias a decenas de voluntarios
4

La plaza Independencia vivió una Nochebuena de puro amor gracias a decenas de voluntarios

Recuerdos fotográficos: la divertida visita de Duke Ellington a Tucumán en 1968
5

Recuerdos fotográficos: la divertida visita de Duke Ellington a Tucumán en 1968

Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras
6

Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso

El tiempo en Tucumán: la temperatura subirá antes de un fin de semana lluvioso

Recuerdos fotográficos: la divertida visita de Duke Ellington a Tucumán en 1968

Recuerdos fotográficos: la divertida visita de Duke Ellington a Tucumán en 1968

Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados

Prometió aumentos en Anses para estafar a jubilados

Un globo de papel causó un incendio en una galería de Lules

Un globo de papel causó un incendio en una galería de Lules

La plaza Independencia vivió una Nochebuena de puro amor gracias a decenas de voluntarios

La plaza Independencia vivió una Nochebuena de puro amor gracias a decenas de voluntarios

Este año, la mejora del salario ha sido parcial

Este año, la mejora del salario ha sido parcial

Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras

Pizza en Tucumán: de las porciones del Mercado del Norte al auge de los hornos napolitanos, los sabores ahumados y las propuestas callejeras

Comentarios