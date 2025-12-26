Las exportaciones crecieron un 9,5% entre enero y noviembre

El desempeño del comercio exterior argentino muestra señales alentadoras en el tramo final del año. Impulsadas por algunos complejos productivos y por las expectativas positivas en torno al superávit comercial y la balanza energética, las exportaciones registraron un crecimiento sostenido durante 2025. Entre enero y noviembre, las ventas al exterior alcanzaron los U$S79.592 millones, lo que representa un incremento del 9,5% en comparación con el mismo período de 2024.
De acuerdo con los datos oficiales, a lo largo del año se exportaron 132,2 millones de toneladas, lo que implicó una suba interanual del 13,8%. Este avance se dio a pesar de una caída del 3,7% en los precios promedio de exportación, lo que refleja que el mayor volumen comercializado fue el principal motor del crecimiento.
Un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco, en base a estadísticas del Indec, detalló además la distribución regional de las exportaciones. La región pampeana volvió a liderar ampliamente el ranking, con envíos al exterior por U$S55.750 millones, un 7% más que el año anterior, concentrando el 70,04% del total nacional. En segundo lugar se ubicó la Patagonia, con U$S11.381 millones y una suba interanual del 20,2%. Más atrás se posicionaron el NOA, con exportaciones por U$S5.530 millones (+15,7%); Cuyo, con U$S3.899 millones (+4,6%); y el NEA, con U$S1.317 millones, que mostró el mayor crecimiento porcentual, con un avance del 24%.
En el desagregado por provincias, Buenos Aires encabezó el ranking nacional con exportaciones por U$S28.766 millones, lo que equivale al 36,1% del total, impulsadas principalmente por las manufacturas de origen industrial. Santa Fe se ubicó en el segundo lugar, con U$S14.150 millones y una fuerte participación de las manufacturas agropecuarias. El tercer puesto fue para Córdoba, que alcanzó los U$S9.729 millones, apalancada por productos primarios y elaboraciones del agro.
En el otro extremo, las provincias con menor volumen exportador fueron Corrientes, La Rioja y Formosa, con participaciones marginales dentro del total nacional. Pese a estas diferencias, el balance general confirma un año positivo para las exportaciones argentinas, con números que refuerzan las expectativas de un mejor desempeño externo de cara a 2026.
Las exportaciones que marcan el rumbo en Tucumán
En una entrevista ofrecida a "Buen Día", el noticiero matutino de LG Play, Fernando Martorell, asesor y especialista en comercio exterior detalló que, en el primer semestre de 2024, se registró un incremento del 5% en el valor FOB total exportado, en comparación con el mismo período de 2024, acompañado por una suba del 15% en el volumen de toneladas.
“El azúcar refinado aumentó en el primer semestre 131% en volumen: pasó a exportar de 26.000 toneladas en 2024 a 60.000 en 2025, lo que reportó un incremento del 80% en el valor FOB”, precisó Martorell.
En el caso del limón fresco, también se registró una mejora significativa: 28% más en volumen y 45% más en valor con relación al año pasado. En este sector, la Unión Europea y Rusia fueron los destinos principales en esa etapa del año.