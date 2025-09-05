Exportaciones tucumanas: datos alentadores en 2025 y diversificación

Diversificación

Uno de los puntos fuertes del análisis estuvo centrado en la diversificación de la oferta exportadora tucumana, que se ha ampliado de forma sostenida en los últimos años. “Tucumán exporta más de 150 productos y tiene más de 160 destinos en el mundo. Eso habla de un entramado productivo que, si bien tiene núcleos concentrados, también está en constante evolución”, remarcó Martorell.