Exportaciones tucumanas: datos alentadores en 2025 y diversificación

El desempeño de las exportaciones tucumanas durante la primera mitad de 2025 deja entrever un panorama alentador para el cierre del año. Así lo aseguró Fernando Martorell, asesor y especialista en comercio exterior, quien analizó el actual escenario local en el noticiero “BUEN DÍA”, de LG Play.
Según detalló, en el primer semestre se registró un incremento del 5% en el valor FOB total exportado en comparación con el mismo período de 2024, acompañado por una suba del 15% en el volumen de toneladas. Este comportamiento general positivo encuentra su explicación en el buen rendimiento de algunos sectores de gran incidencia y en el sostenido proceso de diversificación que viene experimentando la provincia.
“El azúcar refinado aumentó en el primer semestre 131% en volumen: pasó a exportar de 26.000 toneladas en 2024 a 60.000 en 2025, lo que reportó un incremento del 80% en el valor FOB”, precisó Martorell.
En el caso del limón fresco, también se registró una mejora significativa: 28% más en volumen y 45% más en valor con relación al año pasado. En este sector, la Unión Europea y Rusia fueron los destinos principales en esa etapa del año.
Respecto del comportamiento de los mercados internacionales, Martorell explicó que, si bien se observó un fuerte crecimiento en los envíos a algunos destinos como Europa, todavía resta esperar el cierre de la campaña para tener una dimensión completa del desempeño exportador, particularmente en productos estacionales como el limón y el azúcar crudo.
Otros productos tradicionales, como el jugo concentrado y la cáscara de limón, mantuvieron niveles similares a los de 2024, mientras que el aceite esencial registró una leve baja del 5%. “Estos derivados industriales no tienen una ventana de exportación tan rígida como los productos frescos, por lo que es necesario esperar hasta fin de año para evaluar su comportamiento total de las exportaciones provinciales”, explicó el especialista.
Entre las expectativas para este mes y octubre se destacará la exportación de arándanos, un rubro que, aunque ha perdido peso en relación a volúmenes de años anteriores, sigue siendo observado de cerca. “Será clave ver cuánto puede salir como fresco y cuánto terminará como congelado, en función de la competitividad frente a otros países productores”, apuntó, haciendo referencia a Perú y otros países productores.
Diversificación
Uno de los puntos fuertes del análisis estuvo centrado en la diversificación de la oferta exportadora tucumana, que se ha ampliado de forma sostenida en los últimos años. “Tucumán exporta más de 150 productos y tiene más de 160 destinos en el mundo. Eso habla de un entramado productivo que, si bien tiene núcleos concentrados, también está en constante evolución”, remarcó Martorell.
Además del tradicional complejo citrícola -que representa cerca del 50% de las exportaciones-, otros rubros como el autopartista, con la planta de Scania -que atraviesa una caída de producción por la baja demanda externa-, y las legumbres (poroto o garbanzo) y el maíz también tienen una participación destacada.
Entre los productos menos conocidos, Martorell mencionó levaduras, golosinas, pastas secas, tabaco, papa semillla, jugos cítricos, municiones, lechuga y otros artículos, que forman parte del abanico exportador provincial.
Finalmente, el especialista valoró los esfuerzos del sector público y privado por fomentar la internacionalización de productos locales y promover el uso de la aduana local, lo que permite trabajar directamente desde el origen.