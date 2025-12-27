Pocos lo conocen: el error más común al cortar una palta y cómo evitarlo

La palta es uno de los ingredientes más utilizados en la cocina. Su sabor suave, su textura cremosa y su alto valor nutricional la convierten en una opción infaltable en múltiples preparaciones desde desayunos hasta cenas. Sin embargo, para quienes recién comienzan a cocinar, suele surgir una pregunta clave: ¿cuál es la mejor forma de trabajarla correctamente?