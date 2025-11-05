¿Es recomendable consumir palta en el desayuno? Esto dice la ciencia

¿Qué dice la ciencia?

Un estudio reciente de la Universidad de Pensilvania exploró los efectos de consumir una palta al día durante 26 semanas en personas con obesidad abdominal. La investigación, que incluyó a 1800 participantes mayores de 25 años, reveló que aquellos que incorporaron la palta en su dieta lograron una mejor adherencia a las guías alimentarias recomendadas. Sin embargo, el estudio no encontró una reducción significativa en los riesgos de enfermedades cardiometabólicas, como la diabetes tipo 2, la hipertensión o los infartos. Estos resultados sugieren que, si bien la palta puede ser beneficiosa en el contexto de una dieta equilibrada, no es una solución milagrosa para prevenir estas condiciones.