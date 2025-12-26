Este año, la mejora del salario ha sido parcial

Según Curi, esa mejora salarial tuvo un impacto positivo en el bienestar financiero de los empleados, pero quedó lejos de resolver problemas estructurales como la capacidad de ahorro, que sigue estando limitada a un porcentaje muy bajo de las familias. Solo entre el 13% y 20% de ellas pueden realizar algún tipo de ahorro, mientras que el 40% no puede hacerlo y el resto utiliza sus ahorros para gastos cotidianos. El organismo estadístico nacional reveló que el 37% de los hogares usó sus ahorros en 2025 para cubrir gastos diarios. Asimismo, el acceso al crédito estuvo restringido debido a las elevadas tasas de interés, lo que limitó el financiamiento para consumo e inversión personal.