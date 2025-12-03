"Insuficiente y desconectado de la realidad": fuerte rechazo de la CGT al nuevo salario mínimo

La central sindical sostuvo que la cifra fijada por el Ejecutivo “desconoce las necesidades básicas” y “consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna”. Por eso, volvió a reclamar que el SMVM avance de manera sostenida hasta equipararse con el valor de la Canasta Básica Total, “única referencia que garantiza un ingreso capaz de cubrir las necesidades esenciales”.