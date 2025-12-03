"Insuficiente y desconectado de la realidad": fuerte rechazo de la CGT al nuevo salario mínimo

La Confederación General del Trabajo (CGT) manifestó su “rotundo rechazo” al monto de $328.400 que el Gobierno estableció para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), al considerar que se trata de una cifra “insuficiente y desconectada de la realidad socioeconómica” de los trabajadores argentinos.
En un comunicado difundido en redes sociales, la central obrera cuestionó la decisión oficial y recordó que durante su participación en el Consejo del Salario presentó una propuesta integral destinada a recomponer el poder adquisitivo perdido. Ese plan buscaba compensar la caída salarial desde noviembre de 2023 e incorporar la inflación proyectada hasta abril de 2026.
Según detalló la CGT, su iniciativa contemplaba un aumento acumulado del 71,6%, aplicado en tramos mensuales del 11,4% entre diciembre y abril, con el objetivo de acercar el salario mínimo al valor de la Canasta Básica Total, que actualmente se ubica en $1.176.852.
La advertencia de la CGT por la pérdida de poder adquisitivo
La central sindical sostuvo que la cifra fijada por el Ejecutivo “desconoce las necesidades básicas” y “consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna”. Por eso, volvió a reclamar que el SMVM avance de manera sostenida hasta equipararse con el valor de la Canasta Básica Total, “única referencia que garantiza un ingreso capaz de cubrir las necesidades esenciales”.
Por último, la CGT reafirmó que continuará impulsando medidas y reclamos para que el salario mínimo recupere su rol como referencia válida para todas las escalas salariales del país.
La CGT rechaza por insuficiente el laudo que fija el salario mÃnimo en $328.400. Exigimos un SMVM que cubra la Canasta BÃ¡sica y garantice una vida digna. #CGT pic.twitter.com/q1UJGtT8dI— CGT (@cgtoficialok) December 3, 2025