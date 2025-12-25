Javier Milei analiza convocar a una cumbre regional de la derecha en Argentina en 2026

Javier Milei proyecta para 2026 la realización de una cumbre regional que reúna a referentes de la derecha latinoamericana alineados con la estrategia internacional de su gobierno y con el vínculo privilegiado que la Argentina mantiene con el republicano Donald Trump en Estados Unidos, principal aliado de la administración libertaria.
De acuerdo con fuentes con acceso al despacho presidencial, consignado por el sitio Infobae, el mandatario evalúa avanzar en la organización de un encuentro -aún en etapa preliminar- destinado a congregar a dirigentes que se identifican como defensores de la libertad, con la intención de consolidar una alianza estratégica regional que funcione como contrapeso de los gobiernos a los que el oficialismo define como populistas.
Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, en el Gobierno nacional destacaron los recientes triunfos electorales de dirigentes con afinidades ideológicas como una señal favorable para ampliar una red de aliados. En ese marco, consideran que una articulación regional permitiría reforzar un discurso común en defensa de la propiedad privada y limitar la influencia del populismo en América Latina.
Aunque todavía no hay fecha definida y el oficialismo aspira a ser sede del encuentro, en la administración libertaria anticipan que buscarán avanzar en contactos con referentes como José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador) y Santiago Peña (Paraguay). También podría sumarse el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con quien Milei mantiene una relación fluida, y el peruano José Jeri.
Con varios de estos dirigentes, el mandatario ya mantuvo reuniones bilaterales en los últimos meses, en el marco de una estrategia orientada a estrechar vínculos políticos y posicionarse como uno de los principales exponentes del bloque conservador en la región.
En ese contexto, el oficialismo celebró el reciente triunfo del presidente electo de Chile, quien visitó la Casa Rosada al día siguiente de imponerse en la segunda vuelta. El resultado fue interpretado por el Gobierno como una señal de cambio de rumbo en parte de América del Sur, aunque generó críticas desde Brasil. “La izquierda retrocede. La Libertad Avanza”, publicó Milei en sus redes sociales junto a un mapa regional que reflejaba esa lectura política.
La visión del mandatario sobre el futuro del continente quedó expuesta también durante su discurso en la Cumbre del Mercosur del 20 de diciembre en Foz de Iguazú. Allí, ante la presencia de su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, Milei cuestionó al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, elogió la política exterior de Donald Trump y llamó a la región a acompañar los cambios.