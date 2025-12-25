Javier Milei analiza convocar a una cumbre regional de la derecha en Argentina en 2026

De acuerdo con fuentes con acceso al despacho presidencial, consignado por el sitio Infobae, el mandatario evalúa avanzar en la organización de un encuentro -aún en etapa preliminar- destinado a congregar a dirigentes que se identifican como defensores de la libertad, con la intención de consolidar una alianza estratégica regional que funcione como contrapeso de los gobiernos a los que el oficialismo define como populistas.