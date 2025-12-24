"Abróchense los cinturones": Milei dio un mensaje navideño con la promesa de profundizar las reformas

Logros económicos y sociales

El jefe de Estado hizo hincapié en el saneamiento de las cuentas públicas, al calificar su plan como "el proceso de estabilización más exitoso de la historia". Entre los hitos mencionados, destacó la reducción del déficit fiscal de 15 puntos del PBI a cero, la eliminación definitiva del cepo cambiario y el reciente acuerdo comercial bilateral con los Estados Unidos.