"Abróchense los cinturones": Milei dio un mensaje navideño con la promesa de profundizar las reformas

A través de un video difundido este miércoles 24 de diciembre, el presidente Javier Milei saludó a los argentinos por Navidad con un mensaje que combinó el balance de su primer tramo de gestión con una fuerte advertencia política para el año entrante.
Con la frase "abróchense los cinturones porque vienen muchas más reformas", el mandatario anticipó que la victoria legislativa de octubre será la plataforma para una nueva ola de cambios estructurales.
Logros económicos y sociales
El jefe de Estado hizo hincapié en el saneamiento de las cuentas públicas, al calificar su plan como "el proceso de estabilización más exitoso de la historia". Entre los hitos mencionados, destacó la reducción del déficit fiscal de 15 puntos del PBI a cero, la eliminación definitiva del cepo cambiario y el reciente acuerdo comercial bilateral con los Estados Unidos.
“Fuimos contra los narcotraficantes, equipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado”, remarcó.
En un pasaje de fuerte impacto, Milei aseguró que su política económica logró "sacar a 12 millones de personas de la pobreza", a la par que se puso "la inflación en orden".
Seguridad y reforma política
El mensaje también dedicó un espacio a la gestión de seguridad y transparencia. El Presidente elogió la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en las pasadas elecciones de medio término, al señalar que su Gobierno tuvo "el coraje" de aplicarla a pesar de ser oficialismo.
En materia de seguridad, resaltó la lucha contra el narcotráfico y la creación de la Dirección Federal de Investigaciones.
“A partir de ahora, a pintar de violeta todo el país. El país entero de la Quiaca a Ushuaia confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la Patria. Con ese Congreso vamos a ir hasta el hueso hasta hacer a la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente”, agregó.
De cara al inicio de 2026, y tras el triunfo de La Libertad Avanza el pasado 26 de octubre, Milei cerró con tono desafiante: "Con este Congreso vamos a ir hasta el hueso hasta hacer a la Argentina el país más libre del mundo".