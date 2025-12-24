Secciones
LA GACETA
Política

"Abróchense los cinturones": Milei dio un mensaje navideño con la promesa de profundizar las reformas

En las redes sociales, el Presidente destacó el fin del cepo, la baja del déficit y el triunfo electoral de octubre. "Vamos a ir hasta el hueso", advirtió sobre el inicio de 2026.

CONFIADOS. Casa Rosada espera que los cambios en el régimen laboral tengan media sanción este mes. CONFIADOS. Casa Rosada espera que los cambios en el régimen laboral tengan media sanción este mes.
Hace 33 Min

A través de un video difundido este miércoles 24 de diciembre, el presidente Javier Milei saludó a los argentinos por Navidad con un mensaje que combinó el balance de su primer tramo de gestión con una fuerte advertencia política para el año entrante.

Con la frase "abróchense los cinturones porque vienen muchas más reformas", el mandatario anticipó que la victoria legislativa de octubre será la plataforma para una nueva ola de cambios estructurales.

Logros económicos y sociales

El jefe de Estado hizo hincapié en el saneamiento de las cuentas públicas, al calificar su plan como "el proceso de estabilización más exitoso de la historia". Entre los hitos mencionados, destacó la reducción del déficit fiscal de 15 puntos del PBI a cero, la eliminación definitiva del cepo cambiario y el reciente acuerdo comercial bilateral con los Estados Unidos.

“Fuimos contra los narcotraficantes, equipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado”, remarcó.

En un pasaje de fuerte impacto, Milei aseguró que su política económica logró "sacar a 12 millones de personas de la pobreza", a la par que se puso "la inflación en orden".

Seguridad y reforma política

El mensaje también dedicó un espacio a la gestión de seguridad y transparencia. El Presidente elogió la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en las pasadas elecciones de medio término, al señalar que su Gobierno tuvo "el coraje" de aplicarla a pesar de ser oficialismo.

En materia de seguridad, resaltó la lucha contra el narcotráfico y la creación de la Dirección Federal de Investigaciones.

“A partir de ahora, a pintar de violeta todo el país. El país entero de la Quiaca a Ushuaia confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la Patria. Con ese Congreso vamos a ir hasta el hueso hasta hacer a la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente”, agregó.

De cara al inicio de 2026, y tras el triunfo de La Libertad Avanza el pasado 26 de octubre, Milei cerró con tono desafiante: "Con este Congreso vamos a ir hasta el hueso hasta hacer a la Argentina el país más libre del mundo".

Temas Buenos AiresCasa RosadaJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Milei pasará la Navidad en Olivos, entre el brindis y la pulseada final por el Presupuesto

Milei pasará la Navidad en Olivos, entre el brindis y la pulseada final por el Presupuesto

Lo más popular
Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario
1

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos
2

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Todos para uno y uno para todos
3

Todos para uno y uno para todos

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad
4

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova
5

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital
6

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital

Más Noticias
Se derrumbó el tanque de agua de un bar en Barrio Sur y generó importantes daños

Se derrumbó el tanque de agua de un bar en Barrio Sur y generó importantes daños

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Presupuesto 2026: el Gobierno nacional reasignará partidas

Presupuesto 2026: el Gobierno nacional reasignará partidas

Salud bucal: Chahla encabezó un programa de atención para municipales

Salud bucal: Chahla encabezó un programa de atención para municipales

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital

Comentarios