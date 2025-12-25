Navidad en el fondo del mar: el brindis de los científicos argentinos a 1.000 metros de profundidad

Mientras en tierra firme las familias se reunían para la cena de Nochebuena, a cientos de millas de la costa argentina y a un kilómetro bajo la superficie del mar, la ciencia no se detuvo. Los investigadores de la expedición “Vida en los extremos”, integrada mayoritariamente por especialistas del Conicet, celebraron la llegada de la Navidad en pleno desarrollo de sus tareas de exploración submarina.