Tras ganar el Martín Fierro de Oro: dónde ver el nuevo streaming del Conicet

La ciencia argentina volvió a ser protagonista, esta vez con aplausos, emoción y miles de espectadores conectados. La histórica transmisión en directo del Conicet desde el cañón submarino de Mar del Plata ganó el Martín Fierro de Oro a los Canales de Streaming 2025 y, casi sin pausa, el equipo ya lleva adelante una nueva expedición que promete repetir —y superar— el fenómeno. Se trata de una exploración de zonas clave como las cuencas de Malvinas, el Salado y Colorado-Rawson, donde se estudian posibles filtraciones de gas metano, y ecosistemas adaptados a condiciones extremas de presión y oscuridad total.