Tras ganar el Martín Fierro de Oro: dónde ver el nuevo streaming del Conicet

El 14 de diciembre comenzó la expedición “Vida en los extremos”, la tercera y última campaña del buque Falkor (too) en el mar argentino.

UNA DE LAS PRIMERAS IMÁGENES. Este pez plano, con cuerpo ovalado y camuflaje moteado, reposó en el lecho fangoso a 476 metros de profundidad.
La ciencia argentina volvió a ser protagonista, esta vez con aplausos, emoción y miles de espectadores conectados. La histórica transmisión en directo del Conicet desde el cañón submarino de Mar del Plata ganó el Martín Fierro de Oro a los Canales de Streaming 2025 y, casi sin pausa, el equipo ya lleva adelante una nueva expedición que promete repetir —y superar— el fenómeno. Se trata de una exploración de zonas clave como las cuencas de Malvinas, el Salado y Colorado-Rawson, donde se estudian posibles filtraciones de gas metano, y ecosistemas adaptados a condiciones extremas de presión y oscuridad total.

Realizado por científicos del Conicet junto al Schmidt Ocean Institute, el proyecto previo fue el gran ganador de la noche en la entrega de los Martín Fierro de Streaming. Además del Oro, se llevó el premio a Mejor Transmisión Especial, en una ceremonia donde el público coreó “Conicet, Conicet” y celebró una forma distinta de hacer divulgación científica.

La experiencia marcó un antes y un después: por primera vez, miles de personas en todo el país pudieron seguir en tiempo real una exploración científica en aguas profundas del Atlántico Sur, ver imágenes inéditas de especies marinas y hacer preguntas que los investigadores respondían en tiempo real.

EN LOS PREMIOS. El CONICET ganó el Martín Fierro de Oro en la primera edición dedicada al streaming.

“Vida en los extremos”

Con ese impulso, el 14 de diciembre comenzó la expedición “Vida en los extremos”, la tercera y última campaña del buque Falkor (too) en aguas argentinas. La misión se extenderá hasta el 10 de enero de 2026, cuando el barco arribe a Puerto Madryn.

Participan 25 especialistas —17 argentinos y ocho internacionales— liderados por la bióloga María Emilia Bravo (Conicet–UBA). Durante la campaña se realizarán al menos 15 inmersiones con un vehículo submarino operado de forma remota (ROV), que permitirá recolectar muestras, registrar imágenes de alta calidad y buscar especies aún desconocidas.

NUEVA EXPEDICIÓN. Este es el nuevo equipo liderado por María Emilia Bravo.

¿Cuándo y dónde ver la transmisión en directo?

La expedición podrá seguirse en simultáneo y de forma gratuita mediante las plataformas digitales del Schmidt Ocean Institute (schmidtocean.org/cruise/life-in-extremes-cold-seeps-of-argentina/), tal como ocurrió en la transmisión premiada. El público podrá observar el trabajo científico mientras se desarrolla, conocer cómo funciona la tecnología de exploración profunda, y participar enviando preguntas y comentarios.

Además, los contenidos generados quedarán disponibles en repositorios abiertos, y se adaptarán para su uso educativo en escuelas y universidades.

Después de romper récords de audiencia y de llevarse el mayor premio de la televisión digital, el Conicet vuelve a apostar por una ciencia abierta, participativa y cercana. “Vida en los extremos” no sólo busca nuevos descubrimientos bajo el mar: también consolida una forma de comunicar la ciencia que conecta, inspira y demuestra que la investigación argentina puede ser protagonista dentro y fuera del país.

