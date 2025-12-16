Preocupación en el Conicet por el desfinanciamiento: advierten un impacto inmediato en Tucumán

Según detalló, el Gobierno nacional dejó sin financiamiento a los proyectos de investigación que tradicionalmente eran sostenidos por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. “Las convocatorias de 2022 que estaban en ejecución y las de 2023 que ya habían sido evaluadas fueron dadas de baja. Todo lo que era investigación básica quedó afuera”, señaló.