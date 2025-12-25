“La educación ya no te puede formar para el trabajo”: por qué la IA pone en jaque a la escuela y qué se puede aprender de este cambio

Es urgente cambiar la manera en que pensamos y contamos la inteligencia artificial. Con esa idea como punto de partida, los hermanos Mateo y Augusto Salvatto acaban de publicar “Punto de ebullición: cómo la inteligencia artificial acelera el cambio del mundo”. A lo largo de 183 páginas, el libro busca correr el debate del miedo, la exageración y el sensacionalismo para pensar qué tipo de sociedad estamos construyendo en un mundo donde los humanos ya no somos la única inteligencia. “Vemos que la Argentina, las empresas y la educación tienen una oportunidad enorme para el desarrollo, pero no la van a poder aprovechar si siguen mirando la IA como una amenaza”, dice Augusto a LA GACETA.