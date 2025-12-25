Que hábitos dejar atrás para mejorar la calidad de vida en 2026, según la Inteligencia Artificial

Uso excesivo del celular

Uno de los hábitos más señalados por los modelos de IA es la hiperconectividad. El uso constante del teléfono móvil, especialmente en momentos de descanso, interrumpe la concentración, afecta el sueño y aumenta los niveles de ansiedad. Según estos análisis, la dificultad para desconectarse del dispositivo está asociada a una menor capacidad de atención y a una sensación persistente de cansancio mental.