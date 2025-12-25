Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

Que hábitos dejar atrás para mejorar la calidad de vida en 2026, según la Inteligencia Artificial

La IA analizó patrones de bienestar, productividad y salud mental y detectó cuatro hábitos cotidianos que impactan negativamente en la calidad de vida y que conviene dejar atrás en 2026.

El descanso es una de los hábitos que mejora la calidad de vida, según la IA El descanso es una de los hábitos que mejora la calidad de vida, según la IA La Razón
Hace 9 Min

Con la llegada de un nuevo año, muchas personas revisan rutinas, conductas y formas de organizar su vida cotidiana. En ese proceso de balance y proyección, la Inteligencia Artificial empieza a ocupar un rol inesperado: a partir del análisis de grandes volúmenes de datos sobre bienestar, productividad y salud mental, distintos sistemas de IA identifican patrones que se repiten en quienes experimentan mayores niveles de estrés, agotamiento o insatisfacción.

Estos son los nuevos trabajos que surgirán en el futuro de la inteligencia artificial, según Forbes

Estos son los nuevos trabajos que surgirán en el futuro de la inteligencia artificial, según Forbes

Lejos de ofrecer recetas mágicas, estas herramientas permiten observar qué hábitos, sostenidos en el tiempo, tienden a impactar de manera negativa en la calidad de vida. De cara al año que comienza, la IA señala al menos cuatro conductas frecuentes que convendría revisar y, en lo posible, dejar atrás para construir una rutina más equilibrada.

Los cuatro hábitos que conviene dejar atrás para mejorar la calidad de vida en 2026, según la Inteligencia Artificial

Uso excesivo del celular

Uno de los hábitos más señalados por los modelos de IA es la hiperconectividad. El uso constante del teléfono móvil, especialmente en momentos de descanso, interrumpe la concentración, afecta el sueño y aumenta los niveles de ansiedad. Según estos análisis, la dificultad para desconectarse del dispositivo está asociada a una menor capacidad de atención y a una sensación persistente de cansancio mental.

Falta de descanso real

Dormir pocas horas o no lograr un descanso de calidad es otro patrón recurrente que la IA vincula con el deterioro del bienestar general. Más allá de la cantidad de horas, los sistemas detectan que la imposibilidad de “desconectar” —por trabajo, notificaciones o consumo de pantallas— reduce la recuperación física y emocional, impactando en el rendimiento diario y el estado de ánimo.

Multitarea constante

Aunque suele asociarse a la eficiencia, la multitarea aparece en los análisis de la IA como un hábito contraproducente. Realizar varias actividades al mismo tiempo disminuye la calidad del trabajo, aumenta los errores y eleva el nivel de estrés. Los datos indican que alternar permanentemente entre tareas fragmenta la atención y genera una sensación de urgencia permanente difícil de sostener en el tiempo.

Consumo de información sin filtrar

La sobreexposición a noticias, redes sociales y contenidos digitales es otro factor que la inteligencia artificial identifica como perjudicial. El consumo constante y desordenado de información, muchas veces negativa o irrelevante, contribuye al agotamiento mental y a la desinformación. Frente a este escenario, los modelos destacan la importancia de seleccionar fuentes confiables y limitar el tiempo dedicado a la información digital.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Horóscopo de Navidad: el ritual que cada signo debe hacer hoy para cumplir sus deseos

Horóscopo de Navidad: el ritual que cada signo debe hacer hoy para cumplir sus deseos

Qué objetos deberían sacar de tu casa antes de Año Nuevo, según el Feng Shui

Qué objetos deberían sacar de tu casa antes de Año Nuevo, según el Feng Shui

Cómo guardar correctamente los sanguchitos de miga y evitar que se sequen

Cómo guardar correctamente los sanguchitos de miga y evitar que se sequen

Cómo realizar el ritual con laurel para atraer dinero en Navidad

Cómo realizar el ritual con laurel para atraer dinero en Navidad

¿Por dónde viaja Papá Noel?: mirá su recorrido en vivo gracias a Google

¿Por dónde viaja Papá Noel?: mirá su recorrido en vivo gracias a Google

Lo más popular
Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700
1

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín
2

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA
3

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Por qué Ronald Araujo decidió frenar: vacaciones, fe y un viaje interior rumbo al Mundial 2026
4

Por qué Ronald Araujo decidió frenar: vacaciones, fe y un viaje interior rumbo al Mundial 2026

Después de los festejos de Navidad, el cuerpo pasa factura: claves para entender el mal descanso
5

Después de los festejos de Navidad, el cuerpo pasa factura: claves para entender el mal descanso

Recuerdos fotográficos: 2006. Fiestas privadas y chicos en la calle durante la ley de las 4 AM
6

Recuerdos fotográficos: 2006. Fiestas privadas y chicos en la calle durante la ley de las 4 AM

Más Noticias
Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

Todos para uno y uno para todos

Todos para uno y uno para todos

Un camionero sintió un pinchazo mientras dormía en la ruta y a los pocos días murió: lo había mordido una yarará

Un camionero sintió un pinchazo mientras dormía en la ruta y a los pocos días murió: lo había mordido una yarará

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

Jaldo decreta el asueto administrativo para el 26 de diciembre y el 2 de enero: qué implica la medida

Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el nuevo dato que genera optimismo

Cómo sigue la salud de Christian Petersen: el nuevo dato que genera optimismo

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Comentarios