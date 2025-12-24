El ranking de las carreras que dominarán el mundo en cinco años, según la Inteligencia Artificial

Vivimos en un mundo que cambia al ritmo de las demandas industriales, de los avances tecnológicos y de las crisis climáticas que también marcan el pronóstico del mercado académico y laboral del futuro. De cara a los próximos cinco años, la especialización no solo comprenderá carreras universitarias sino también roles específicos, muchos de ellos híbridos donde la inteligencia artificial, la salud, energía y datos serán los de mayores oportunidades.
De acuerdo con una consulta de la IA, en el que se recopilan datos del World Economic Forum (WEF), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el 2030 demuestra una dinámica donde la roles que coincidan con el manejo de la inteligencia artificial, la protección del mundo digital ante el uso cada vez más extendido, la salud conectada con la tecnología, la ingeniería dedicada a la sostenibilidad y las habilidades humanas que se vuelven más necesarias entre el mundo de máquinas serán los que dominarán el nuevo mercado.
Las carreras que dominarán el mundo en 2030, según la IA
Inteligencia artificial y datos
La expansión de la IA convirtió a estos perfiles en los más buscados del mundo laboral. Entre los roles centrales aparecen los AI Engineers y Machine Learning Engineers, encargados de diseñar y entrenar modelos de inteligencia artificial que luego se integran en productos, servicios financieros, sistemas de salud o plataformas digitales.
Junto a ellos, los Data Scientists analizan grandes volúmenes de información para anticipar comportamientos, optimizar procesos o mejorar decisiones estratégicas. Un rol complementario, cada vez más demandado, es el de Data Engineer, responsable de construir la infraestructura que permite recolectar, ordenar y procesar datos a gran escala.
También emergen nuevas funciones como el Prompt Engineer o AI Trainer, profesionales que optimizan la interacción entre personas y modelos de IA, ajustando respuestas, criterios éticos y flujos de uso.
Ciberseguridad
A mayor digitalización, mayor exposición al riesgo. Por eso, los Cybersecurity Analysts se vuelven indispensables para detectar amenazas y proteger sistemas críticos. En el mismo campo aparecen los Ethical Hackers, especialistas que simulan ataques para detectar fallas antes de que sean explotadas, y los Chief Information Security Officers (CISO), responsables de definir la estrategia de seguridad digital de empresas y organismos.
Estos perfiles combinan conocimientos técnicos con gestión de riesgos, cumplimiento normativo y toma de decisiones estratégicas.
Software, nube y automatización
Aunque no siempre visibles, los desarrolladores siguen siendo piezas centrales. Los Software Developers —especialmente full stack, backend y mobile— continúan entre los perfiles con mayor empleabilidad global.
A ellos se suman los Cloud Architects, que diseñan sistemas alojados en la nube, y los DevOps Engineers, encargados de automatizar procesos para que el software se actualice de forma rápida, segura y continua. Son roles clave en empresas tecnológicas, financieras, industriales y de servicios.
Salud y biotecnología
El envejecimiento poblacional y los avances científicos impulsan nuevos perfiles en el sector salud. Crecen los especialistas en salud digital y telemedicina, que integran plataformas tecnológicas a la atención médica, y los bioinformáticos, que analizan datos genéticos y biológicos para desarrollar terapias personalizadas.
También se consolida el rol del ingeniero biomédico, puente entre la medicina y la tecnología, y aumenta la demanda de profesionales vinculados a cuidados geriátricos, un campo con crecimiento sostenido hacia 2030.
Energía, ambiente y sostenibilidad
La transición energética genera una nueva ola de empleo. Los ingenieros en energías renovables trabajan en proyectos solares, eólicos, de hidrógeno o eficiencia energética, mientras que los especialistas en sostenibilidad y ESG miden el impacto ambiental y social de empresas e inversiones.
Otro rol en expansión es el del analista de cambio climático, que evalúa riesgos ambientales y asesora a gobiernos, aseguradoras y empresas frente a eventos extremos.
Robótica, IoT y automatización industrial
La industria inteligente demanda ingenieros en robótica, especialistas en Internet de las Cosas (IoT) y técnicos en automatización, encargados de diseñar, programar y mantener sistemas conectados y autónomos. Son perfiles técnicos con alta demanda y baja tasa de reemplazo.
Educación y habilidades humanas
En paralelo, crecen los roles vinculados a la formación y la adaptación laboral. Los diseñadores instruccionales, coaches de reconversión laboral y especialistas en habilidades humanas —liderazgo, comunicación, pensamiento crítico— se vuelven claves en un mercado atravesado por el cambio constante.