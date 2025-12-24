Secciones
LA GACETA
SociedadActualidad

El ranking de las carreras que dominarán el mundo en cinco años, según la Inteligencia Artificial

Los roles que aborden la seguridad digital, la crisis climática y el manejo de las nuevas tecnologías serán los más solicitados.

¿Cuáles son las carreras que triunfarán en el futuro? ¿Cuáles son las carreras que triunfarán en el futuro? Fuente: Xtart
Por Luisina Acosta Hace 11 Min

Vivimos en un mundo que cambia al ritmo de las demandas industriales, de los avances tecnológicos y de las crisis climáticas que también marcan el pronóstico del mercado académico y laboral del futuro. De cara a los próximos cinco años, la especialización no solo comprenderá carreras universitarias sino también roles específicos, muchos de ellos híbridos donde la inteligencia artificial, la salud, energía y datos serán los de mayores oportunidades.

Qué carreras se pueden estudiar en el Instituto River Plate ahora que es universidad

Qué carreras se pueden estudiar en el Instituto River Plate ahora que es universidad

De acuerdo con una consulta de la IA, en el que se recopilan datos del World Economic Forum (WEF), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el 2030 demuestra una dinámica donde la roles que coincidan con el manejo de la inteligencia artificial, la protección del mundo digital ante el uso cada vez más extendido, la salud conectada con la tecnología, la ingeniería dedicada a la sostenibilidad  y las habilidades humanas que se vuelven más necesarias entre el mundo de máquinas serán los que dominarán el nuevo mercado.

Las carreras que dominarán el mundo en 2030, según la IA

Inteligencia artificial y datos

La expansión de la IA convirtió a estos perfiles en los más buscados del mundo laboral. Entre los roles centrales aparecen los AI Engineers y Machine Learning Engineers, encargados de diseñar y entrenar modelos de inteligencia artificial que luego se integran en productos, servicios financieros, sistemas de salud o plataformas digitales.

Junto a ellos, los Data Scientists analizan grandes volúmenes de información para anticipar comportamientos, optimizar procesos o mejorar decisiones estratégicas. Un rol complementario, cada vez más demandado, es el de Data Engineer, responsable de construir la infraestructura que permite recolectar, ordenar y procesar datos a gran escala.

También emergen nuevas funciones como el Prompt Engineer o AI Trainer, profesionales que optimizan la interacción entre personas y modelos de IA, ajustando respuestas, criterios éticos y flujos de uso.

Ciberseguridad

A mayor digitalización, mayor exposición al riesgo. Por eso, los Cybersecurity Analysts se vuelven indispensables para detectar amenazas y proteger sistemas críticos. En el mismo campo aparecen los Ethical Hackers, especialistas que simulan ataques para detectar fallas antes de que sean explotadas, y los Chief Information Security Officers (CISO), responsables de definir la estrategia de seguridad digital de empresas y organismos.

Estos perfiles combinan conocimientos técnicos con gestión de riesgos, cumplimiento normativo y toma de decisiones estratégicas.

Software, nube y automatización

Aunque no siempre visibles, los desarrolladores siguen siendo piezas centrales. Los Software Developers —especialmente full stack, backend y mobile— continúan entre los perfiles con mayor empleabilidad global.

A ellos se suman los Cloud Architects, que diseñan sistemas alojados en la nube, y los DevOps Engineers, encargados de automatizar procesos para que el software se actualice de forma rápida, segura y continua. Son roles clave en empresas tecnológicas, financieras, industriales y de servicios.

Salud y biotecnología

El envejecimiento poblacional y los avances científicos impulsan nuevos perfiles en el sector salud. Crecen los especialistas en salud digital y telemedicina, que integran plataformas tecnológicas a la atención médica, y los bioinformáticos, que analizan datos genéticos y biológicos para desarrollar terapias personalizadas.

También se consolida el rol del ingeniero biomédico, puente entre la medicina y la tecnología, y aumenta la demanda de profesionales vinculados a cuidados geriátricos, un campo con crecimiento sostenido hacia 2030.

Energía, ambiente y sostenibilidad

La transición energética genera una nueva ola de empleo. Los ingenieros en energías renovables trabajan en proyectos solares, eólicos, de hidrógeno o eficiencia energética, mientras que los especialistas en sostenibilidad y ESG miden el impacto ambiental y social de empresas e inversiones.

Otro rol en expansión es el del analista de cambio climático, que evalúa riesgos ambientales y asesora a gobiernos, aseguradoras y empresas frente a eventos extremos.

Robótica, IoT y automatización industrial

La industria inteligente demanda ingenieros en robótica, especialistas en Internet de las Cosas (IoT) y técnicos en automatización, encargados de diseñar, programar y mantener sistemas conectados y autónomos. Son perfiles técnicos con alta demanda y baja tasa de reemplazo.

Educación y habilidades humanas

En paralelo, crecen los roles vinculados a la formación y la adaptación laboral. Los diseñadores instruccionales, coaches de reconversión laboral y especialistas en habilidades humanas —liderazgo, comunicación, pensamiento crítico— se vuelven claves en un mercado atravesado por el cambio constante.

Temas Inteligencia Artificial
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Zapia se va de WhatsApp: cómo se podrá seguir desgrabando audios a partir de ahora

Zapia se va de WhatsApp: cómo se podrá seguir desgrabando audios a partir de ahora

Del PDF a TikTok: cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma de estudiar

Del PDF a TikTok: cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma de estudiar

Google suma una plataforma con más de 1.300 cursos sobre inteligencia artificial y tecnología

Google suma una plataforma con más de 1.300 cursos sobre inteligencia artificial y tecnología

El Municipio acompañará el evento solidario “Una Navidad Diferente” en la Plaza Independencia

El Municipio acompañará el evento solidario “Una Navidad Diferente” en la Plaza Independencia

Menos luz y más frío: los científicos estiman la fecha del fin del universo

Menos luz y más frío: los científicos estiman la fecha del fin del universo

Lo más popular
Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario
1

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos
2

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Todos para uno y uno para todos
3

Todos para uno y uno para todos

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad
4

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova
5

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital
6

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital

Más Noticias
La receta de Paulina Cocina para hacer los mejores sanguchitos de miga: económicos y húmedos

La receta de Paulina Cocina para hacer los mejores sanguchitos de miga: económicos y húmedos

Medio país está en alerta naranja y amarilla por tormentas en vísperas de la Navidad

Medio país está en alerta naranja y amarilla por tormentas en vísperas de la Navidad

Todos para uno y uno para todos

Todos para uno y uno para todos

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Minutos críticos: cuál fue el primer síntoma que tuvo Christian Petersen antes de descompensarse en el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Facundo Arana habló sobre Christian Petersen y las dificultades de escalar el volcán Lanín

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Así está hoy la “niña más bella del mundo”: su presente a los 26 años y las críticas por su apariencia

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen, en estado crítico: qué reveló el examen toxicológico y el consumo de anfetaminas

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Comentarios