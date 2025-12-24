El ranking de las carreras que dominarán el mundo en cinco años, según la Inteligencia Artificial

De acuerdo con una consulta de la IA, en el que se recopilan datos del World Economic Forum (WEF), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el 2030 demuestra una dinámica donde la roles que coincidan con el manejo de la inteligencia artificial, la protección del mundo digital ante el uso cada vez más extendido, la salud conectada con la tecnología, la ingeniería dedicada a la sostenibilidad y las habilidades humanas que se vuelven más necesarias entre el mundo de máquinas serán los que dominarán el nuevo mercado.