Glaciares en peligro: “Modificar la ley es alterar directamente las fuentes de agua”

En Argentina la Ley de Glaciares es súper importante para la sociedad, porque define a los glaciares como bienes de carácter público, es decir, son de todos los argentinos. Y además los protege de cualquier actividad que pueda modificar su naturaleza. Es decir, esto que parece a veces tan simple es súper importante remarcar, porque nos hace soberanos de nuestros glaciares, que en definitiva es nuestra agua congelada en la cordillera. Pueblos enteros dependen de los glaciares para sobrevivir. Hay glaciares enormes, pero hay glaciares muy chiquitos en el norte argentino, de los cuales se escurre el agua, que luego es aprovechada por pequeños poblados o por puesteros, para que su ganado pueda alimentarse de su vega, de su humedad, de sus plantas. Si alteramos estos ecosistemas vamos a estar en riesgo para en un futuro, no a largo plazo o a mediano plazo, a corto plazo te diría. Por ello, es importante que tomemos dimensión de la importancia de esta ley, como está, y de que un organismo científico específico con trayectoria como el Ianigla sea el encargado de llevar a cabo este proceso de delimitar esos cuerpos de hielo. Es decir, un organismo independiente que está más allá de los vaivenes políticos de turno y que básicamente tiene su rigor científico en lo que hace.