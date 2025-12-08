El Gobierno quiere cambiar la Ley de Glaciares: por qué estas reservas de hielo son clave para el agua y el ambiente

Castro destacó que la importancia de proteger tanto los glaciares como las áreas periglaciares radica en su rol clave para el abastecimiento de agua. “En las provincias del oeste tomamos agua de las nevadas que alimentan los ríos. Pero cuando esas nevadas son escasas, los cuerpos de hielo ceden un poco de masa para que los ríos no se sequen y siga bajando agua”, explicó. Por esa razón -indicó- la ley los considera reservas hídricas estratégicas.