Luck Ra sorprendió al revelar su nombre completo y su particular vínculo con un prócer argentino

Luego de que los participantes del team Soledad se enfrentaran, Luck Ra sorprendió a los espectadores a l revelar su nombre completo. Ocurrió cuando Nico Occhiato decidió darle la palabra, y en vez de utilizar su mote artístico y el de Cazzu, decidió llamarlos por "Facu" y "Juli". "Mirá que yo tengo primer nombre también, ah", le desafió el jurado, a lo que el conductor le contestó en tono de broma. "Juan". El artista se sorprendió y a la vez aceptó con timidez "Uh, pero no lo digas al frente de todos”. "Ah ¿era? la saqué de la galera", dijo extrañado Occhiato.