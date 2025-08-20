Luck Ra sorprendió al revelar su nombre completo y su particular vínculo con un prócer argentino

En el programa de La Voz de ayer hubo otras revelaciones que no fueron las interpretaciones de los cantantes. En algunas ocasiones, Luck Ra ya había contado de qué se trataba el significado de su nombre artístico y en otras había revelado su nombre verdadero, aunque estaba incompleto. Pero en la edición de este martes lo dictó entero y una particular conexión surgió de su declaración.
Luego de que los participantes del team Soledad se enfrentaran, Luck Ra sorprendió a los espectadores a l revelar su nombre completo. Ocurrió cuando Nico Occhiato decidió darle la palabra, y en vez de utilizar su mote artístico y el de Cazzu, decidió llamarlos por "Facu" y "Juli". "Mirá que yo tengo primer nombre también, ah", le desafió el jurado, a lo que el conductor le contestó en tono de broma. "Juan". El artista se sorprendió y a la vez aceptó con timidez "Uh, pero no lo digas al frente de todos”. "Ah ¿era? la saqué de la galera", dijo extrañado Occhiato.
El verdadero nombre completo de luck Ra
"¿Juan Facundo? es rara la combinación", exclamó Lali. Luego la conversación continuó indagando sobre el nombre verdadero del cantante de cuarteto. "Vos tenés un nombre largo. ¿Cómo es todo tu nombre?”, le cuestionó Nico Occhiato, a lo que Luck Ra decidió cantarlo de corrido: “Juan Facundo Almenara Ordoñez del Corazón de Jesús”. "¿Me estás jodiendo que te llamás así?", exclamó la intérprete de disciplina, y con naturalidad Luck Ra respondió que sí.
Su conexión con la historia argentina
Y este intercambio dio a notar que Luck Ra tenía una conexión con un prócer argentino y dijo que su vinculación con la historia no era causal. “Tengo algo que ver con Belgrano”, aseguró el músico frente a sus interlocutores, refiriéndose a Manuel Belgrano, el prócer de nuestro país cuyo nombre completo era Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, hijo de un italiano que se radicó en Buenos Aires, don Domingo Belgrano Peri, y doña María Josefa González Casero.
La longitud y particularidad del nombre llamó la atención del jurado, que hizo diferentes bromas sobre él. "Lali" advirtió que se parecía al de un "galán de telenovela de los 90", mientras que Nico Occhiato le preguntó cómo había en caso de tener que firmar durante un trámite. "¿tenés que poner todo eso?", "No, no, lo pongo cortito", aclaró el jurado.
De hecho, el propio artista describió cuál es uno de los pocos contextos en los que suele escuchar su nombre completo: “Me gusta más que me llamen Facu. Juan Facundo me hace acordar cuando me retaba mi mamá”. Entre risas, añadió: “Sabés que me mandé un cagadón si mi vieja me llama así, ¿viste?”.