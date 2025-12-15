Verano 2026: a pocas horas de la capital tucumana, existe un paraíso que pocos conocen

El Rodeo, el tesoro de las sierras catamarqueñas

El Rodeo se encuentra a 270 kilómetros de San Miguel de Tucumán. Entre los caminos elegidos para llegar está la ruta 38, que llega al sur de la capital de Catamarca, donde empalma con Avenida del Bicentenario. Desde allí, la ruta 4 asciende por las sierras hasta alcanzar los 1250 metros sobre el nivel del mar. Solo 39 kilómetors separan San Fernando de El Rodeo.