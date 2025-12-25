Secciones
Telepsicología: el Ministerio de Salud reportó un pico de 3.700 consultas en noviembre

El 0800, considerado único en el país por su modalidad, funciona las 24 horas y continuará operativo durante Navidad y Año Nuevo.

Telepsicología: En noviembre se registró un pico de 3.700 consultas. Telepsicología: En noviembre se registró un pico de 3.700 consultas. (Foto: Ministerio de Salud Pública de Tucumán)
Matias Argañaraz
Por Matias Argañaraz Hace 3 Hs

En un escenario atravesado por el incremento de los problemas de salud mental, el Ministerio de Salud Pública de Tucumán destacó la puesta en marcha del programa de telepsicología, un dispositivo único en el país que brinda atención las 24 horas. El ministro Luis Medina Ruiz señaló que la iniciativa complementa la atención presencial, busca ampliar la oferta y facilita el acceso a la salud mental en toda la provincia. Según datos oficiales, el sistema alcanzó un pico de 3.700 consultas en noviembre.

Cómo es pasar la Nochebuena trabajando en el Hospital de Niños: “Acá la enfermera es todo”

Cómo es pasar la Nochebuena trabajando en el Hospital de Niños: “Acá la enfermera es todo”

“Psicólogos al teléfono y presencial en forma híbrida las 24 horas, dispuestos a recibir consultas de cualquier persona, independientemente si tiene obra social o no, cuando tiene un problema psicológico o percibe un problema en su salud emocional”, indicó el funcionario. Según detalló Medina Ruiz, el programa no está orientado únicamente a situaciones de gravedad. “Queremos estar cerca de la comunidad y con la mayor de las ofertas prestacionales, es una consulta en primera instancia con cuestiones en principio banales, no necesariamente situaciones psicológicas graves para que se puedan resolver rápidamente”, afirmó.

En otras líneas, el ministro explicó que la estrategia fue elaborada de manera conjunta con la Dirección de Salud Mental, a cargo de la doctora Cristina Majul y la facultad de Psicología. “Diseñamos una estrategia que es la de la primera escucha y la consulta única. Cuando se detectan casos graves, son referenciados a la presencialidad, o sea, consultas presenciales con el mismo psicólogo o en algún efector”, explicó. También informó que el sistema público de salud cuenta con más de 500 psicólogos distribuidos en toda la provincia y en los distintos niveles de atención.

Crecen las consultas

El coordinador provincial de Telepsicología, Nicolás Martín Gómez, explicó que el programa surgió ante el aumento de la demanda y las dificultades de acceso en determinadas zonas. Según indicó, el programa cuenta con más de 52 profesionales en el área de salud mental. “El circuito de telepsicología empieza cuando la persona llama y automáticamente es atendida por un psicólogo. Allí comienza la sesión terapéutica, no se otorgan turnos. No hay un tiempo límite de durabilidad”, detalló. Luego de la primera consulta, el seguimiento puede continuar dentro del mismo dispositivo o en la presencialidad: “La virtualidad no viene a reemplazar un área tan importante como la presencialidad, viene a complementar y a reforzar”.

En relación con la evolución del programa, el coordinador aportó cifras sobre el crecimiento de las consultas. “Cuando comenzamos en marzo de 2024, teníamos 314 consultas en promedio por mes, luego subimos a 500, después 769 y en noviembre último llegamos a un pico de 3.714 consultas”, indicó. La línea telefónica funciona las 24 horas bajo el número 0800 122 1555 y continuará operativa durante Navidad, Año Nuevo y el mes de enero.

Finalmente, Gómez señaló que los adolescentes y jóvenes concentran la mayor cantidad de consultas al servicio y se refirió al análisis que realiza el área al respecto: “No es un indicador negativo, eso quiere decir que los jóvenes se animan a pedir ayuda y se está rompiendo el estigma de ser atendidos por un psicólogo”. Además, indicó que uno de los padecimientos que se presentan con mayor frecuencia en las consultas es la soledad, que se manifiesta a través de “angustia, tristeza, ataques de pánico y ansiedades”.

