Telepsicología: el Ministerio de Salud reportó un pico de 3.700 consultas en noviembre

Crecen las consultas

El coordinador provincial de Telepsicología, Nicolás Martín Gómez, explicó que el programa surgió ante el aumento de la demanda y las dificultades de acceso en determinadas zonas. Según indicó, el programa cuenta con más de 52 profesionales en el área de salud mental. “El circuito de telepsicología empieza cuando la persona llama y automáticamente es atendida por un psicólogo. Allí comienza la sesión terapéutica, no se otorgan turnos. No hay un tiempo límite de durabilidad”, detalló. Luego de la primera consulta, el seguimiento puede continuar dentro del mismo dispositivo o en la presencialidad: “La virtualidad no viene a reemplazar un área tan importante como la presencialidad, viene a complementar y a reforzar”.