Cómo es pasar la Nochebuena trabajando en el Hospital de Niños: “Acá la enfermera es todo”

Mientras muchas familias se preparan para celebrar la Nochebuena en casa, en el Hospital de Niños el clima es distinto. Allí, el trabajo no se detiene y el compromiso de quienes cuidan a los más pequeños se vuelve aún más profundo. Juana Lucena, enfermera de sala desde hace dos décadas, lo resume con una frase que lo dice todo: “Acá se vive llorando, no se puede evitar”.