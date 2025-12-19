Fiestas: promueven en Tucumán la concientización sobre los efectos negativos de la pirotecnia en niños y niñas con autismo

En relación al tema, el director del Centro Provincial de Atención del Neurodesarrollo Infantil, Juan Pablo Molina expresó que los estímulos sonoros intensos pueden provocar altos niveles de estrés en personas con autismo y por eso es tan importante concientizar. “Son situaciones que, para los niños con autismo, aunque no en todos los casos, son muy difíciles ya que, ante estímulos sonoros tan fuertes, se genera una situación de mucho estrés, complicada de manejar para el entorno.”