Secciones
LA GACETA
EconomíaNoticias económicas

Otro golpe al bolsillo: las prepagas arrancan el año con un aumento en las cuotas

Las empresas de medicina privada padecen la baja de afiliados, debido a la pérdida de puestos y a la reconversión laboral

MÁS CARAS. Las cuotas subirán a partir de enero en todo el país. MÁS CARAS. Las cuotas subirán a partir de enero en todo el país. FOTO TOMADA DE DIARIOAR.COM.AR
Hace 2 Hs

Los aranceles de las prepagas tendrían un nuevo ajuste para enero de 2026, para ubicarse en torno del 2,5% a nivel nacional tomando en cuenta la evolución de los precios media por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, acumularía una suba anual del 25,6%. Este nuevo aumento respondería al incremento de costos del sistema de salud, salarios médicos, medicamentos, insumos y operatividad donde se busca sostener la calidad de las prestaciones y el nivel de cobertura a pesar de los incrementos.

A mediados de este año, el gobierno nacional implementó una serie de cambios en el control de las empresas que prestan servicios de medicina prepaga. Entre otros, se requiere informar a los afiliados sobre el aumento mensual, durante los cinco días hábiles una vez emitido el informe oficial del índice de precios al consumidor (IPC).

Las correspondientes subas se han venido cargando en el sistema de la Superintendencia en  Servicios de Salud (SSS), donde los afiliados podrán visualizar los valores reales y actualizados de sus prepagas, tipo de cobertura, diferencias entre regiones y diferenciales sobre franja etaria.

Situación en Tucumán

Las empresas de medicina prepaga radicadas en la provincia pudieron mantenerse en medio de una situación compleja por la pérdida de empleo y la caída de los salarios. “Eso a nosotros nos afectó muchísimo en materia de costos tomando en cuenta el índice de precio de salud (IPC Salud) que es prácticamente el doble del aumento de los salarios; por lo tanto es un año muy difícil y preocupante pensando en 2026”, sostuvo Mario Koltan, titular de la cámara de prepagas de Tucumán, que cuenta con seis empresas que tienen alrededor de 120.000 titulares adheridos y con más de 1.000 puestos de trabajo. Un proyecto de ley que está en análisis establece la reducción de los aportes de seguridad social del 6% por parte de los empleadores al 5% lo cual redundaría en una situación muy compleja, ya que afectaría los ingresos de las empresas frente a los incrementos de los precios de la salud, advierten los operadores del sistema.

Por otro lado, ante la caída de empleo hubo una transformación del trabajo registrado a monotributista. “Los monotributistas en nuestras empresas tienen grandes dificultades porque el régimen simplificado genera un aporte muy pequeño; por lo tanto, para tener servicio tiene que hacer un gran esfuerzo de bolsillo”, afirmó Koltan. Ante esta coyuntura se produjo una caída de beneficiarios debido a las modificaciones que revisten en el mercado laboral. “Cerrando el año con esa realidad, estamos optimistas de seguir dándole batalla para sostenernos, ya que muchas de nuestras empresas llevan más de 20 años de existencia en la actividad”, expuso Koltan.

Incremento de cuotas

Frente al aumento en las cuotas de las principales empresas de medicina privada nacionales, el ajuste se calcula tomando como base el IPC de salud del mes previo. “Nosotros, en la cámara, tenemos otro mecanismo que es el incremento de las cuotas de acuerdo a las paritarias”, manifestó el economista y referente de la actividad. Trabajando con lo que indica el índice del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de Trabajadores Estables) que es el índice del Ministerio de Trabajo de la Nación y el SIPA (sistema integrado previsional argentino) se establece el promedio de aumento de salario de los trabajadores, es decir ir acompañando al incremento del bolsillo de nuestros afiliados, no aplicamos el IPC de Salud  por eso las cuotas son mucho más accesibles que las grandes empresas nacionales.

Respecto del costo promedio de las cuotas, los afiliados a empresas adheridas a la cámara pagan, en general, entre $ 50.000 y $ 60.000 mensuales. Por su parte, en las empresas de medicina prepaga nacional, el valor supera los $ 110.000 o $ 120.000 por mes.

Temas Instituto Nacional de Estadísticas y CensosMinisterio de Trabajo de la NaciónInflaciónMario KoltanCrisis económica
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Atención estatales: cuándo arranca el pago del 80% del sueldo de diciembre en Tucumán

Atención estatales: cuándo arranca el pago del 80% del sueldo de diciembre en Tucumán

La economía se frenó en octubre, tras cuatro meses de crecimiento

La economía se frenó en octubre, tras cuatro meses de crecimiento

Los salarios subieron 2,5% en octubre y superaron a la inflación, según el Indec

Los salarios subieron 2,5% en octubre y superaron a la inflación, según el Indec

Lo más popular
Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700
1

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín
2

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

Qué es el íleo posoperatorio, la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada
3

Qué es el "íleo posoperatorio", la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA
4

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura
5

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas
6

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas

Más Noticias
Así es el lujoso nido de amor de La Joaqui y Luck Ra: paredes de madera y ventanales gigantes

Así es el lujoso nido de amor de La Joaqui y Luck Ra: paredes de madera y ventanales gigantes

Qué es el íleo posoperatorio, la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada

Qué es el "íleo posoperatorio", la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

El drama de Mirtha Legrand: la decisión de Juana Viale que la dejaría sin temporada en Mar del Plata

El drama de Mirtha Legrand: la decisión de Juana Viale que la dejaría sin temporada en Mar del Plata

Cristina Kirchner sufrió una complicación intestinal y seguirá internada en el Otamendi

Cristina Kirchner sufrió una complicación intestinal y seguirá internada en el Otamendi

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

Comentarios