Otro golpe al bolsillo: las prepagas arrancan el año con un aumento en las cuotas

Las empresas de medicina prepaga radicadas en la provincia pudieron mantenerse en medio de una situación compleja por la pérdida de empleo y la caída de los salarios. “Eso a nosotros nos afectó muchísimo en materia de costos tomando en cuenta el índice de precio de salud (IPC Salud) que es prácticamente el doble del aumento de los salarios; por lo tanto es un año muy difícil y preocupante pensando en 2026”, sostuvo Mario Koltan, titular de la cámara de prepagas de Tucumán, que cuenta con seis empresas que tienen alrededor de 120.000 titulares adheridos y con más de 1.000 puestos de trabajo. Un proyecto de ley que está en análisis establece la reducción de los aportes de seguridad social del 6% por parte de los empleadores al 5% lo cual redundaría en una situación muy compleja, ya que afectaría los ingresos de las empresas frente a los incrementos de los precios de la salud, advierten los operadores del sistema.