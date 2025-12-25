Otro golpe al bolsillo: las prepagas arrancan el año con un aumento en las cuotas

Los aranceles de las prepagas tendrían un nuevo ajuste para enero de 2026, para ubicarse en torno del 2,5% a nivel nacional tomando en cuenta la evolución de los precios media por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, acumularía una suba anual del 25,6%. Este nuevo aumento respondería al incremento de costos del sistema de salud, salarios médicos, medicamentos, insumos y operatividad donde se busca sostener la calidad de las prestaciones y el nivel de cobertura a pesar de los incrementos.
A mediados de este año, el gobierno nacional implementó una serie de cambios en el control de las empresas que prestan servicios de medicina prepaga. Entre otros, se requiere informar a los afiliados sobre el aumento mensual, durante los cinco días hábiles una vez emitido el informe oficial del índice de precios al consumidor (IPC).
Las correspondientes subas se han venido cargando en el sistema de la Superintendencia en Servicios de Salud (SSS), donde los afiliados podrán visualizar los valores reales y actualizados de sus prepagas, tipo de cobertura, diferencias entre regiones y diferenciales sobre franja etaria.
Situación en Tucumán
Las empresas de medicina prepaga radicadas en la provincia pudieron mantenerse en medio de una situación compleja por la pérdida de empleo y la caída de los salarios. “Eso a nosotros nos afectó muchísimo en materia de costos tomando en cuenta el índice de precio de salud (IPC Salud) que es prácticamente el doble del aumento de los salarios; por lo tanto es un año muy difícil y preocupante pensando en 2026”, sostuvo Mario Koltan, titular de la cámara de prepagas de Tucumán, que cuenta con seis empresas que tienen alrededor de 120.000 titulares adheridos y con más de 1.000 puestos de trabajo. Un proyecto de ley que está en análisis establece la reducción de los aportes de seguridad social del 6% por parte de los empleadores al 5% lo cual redundaría en una situación muy compleja, ya que afectaría los ingresos de las empresas frente a los incrementos de los precios de la salud, advierten los operadores del sistema.
Por otro lado, ante la caída de empleo hubo una transformación del trabajo registrado a monotributista. “Los monotributistas en nuestras empresas tienen grandes dificultades porque el régimen simplificado genera un aporte muy pequeño; por lo tanto, para tener servicio tiene que hacer un gran esfuerzo de bolsillo”, afirmó Koltan. Ante esta coyuntura se produjo una caída de beneficiarios debido a las modificaciones que revisten en el mercado laboral. “Cerrando el año con esa realidad, estamos optimistas de seguir dándole batalla para sostenernos, ya que muchas de nuestras empresas llevan más de 20 años de existencia en la actividad”, expuso Koltan.
Incremento de cuotas
Frente al aumento en las cuotas de las principales empresas de medicina privada nacionales, el ajuste se calcula tomando como base el IPC de salud del mes previo. “Nosotros, en la cámara, tenemos otro mecanismo que es el incremento de las cuotas de acuerdo a las paritarias”, manifestó el economista y referente de la actividad. Trabajando con lo que indica el índice del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de Trabajadores Estables) que es el índice del Ministerio de Trabajo de la Nación y el SIPA (sistema integrado previsional argentino) se establece el promedio de aumento de salario de los trabajadores, es decir ir acompañando al incremento del bolsillo de nuestros afiliados, no aplicamos el IPC de Salud por eso las cuotas son mucho más accesibles que las grandes empresas nacionales.
Respecto del costo promedio de las cuotas, los afiliados a empresas adheridas a la cámara pagan, en general, entre $ 50.000 y $ 60.000 mensuales. Por su parte, en las empresas de medicina prepaga nacional, el valor supera los $ 110.000 o $ 120.000 por mes.