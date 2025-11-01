Secciones
Luz, gas, prepagas y alquileres: uno por uno, todos los aumentos que llegan en noviembre

Las subas superan la inflación estimada y vuelven a presionar sobre el costo de vida.

GOLPE AL BOLSILLO. Los aumentos en servicios volverán a impactar en noviembre.
Hace 1 Hs

El penúltimo mes del año llega con aumentos en diversos servicios esenciales para los argentinos, en un contexto en el que la inflación se mantuvo en alza durante los últimos tres meses.

Medicina prepaga, tarifas de luz y gas, además de los alquileres, son algunos de los rubros que registrarán incrementos que impactarán en el poder adquisitivo y afectarán el costo de vida en todo el país.

En el caso de los servicios de energía, el Gobierno había decidido frenar los aumentos previstos antes de las elecciones legislativas nacionales, donde obtuvo un sólido triunfo a nivel nacional. Tras los comicios, la Secretaría de Energía dispuso una nueva actualización tarifaria a partir de este sábado 1 de noviembre, con una suba promedio del 3,8%, que supera tanto la inflación estimada de octubre (por encima del 2%) como los acuerdos salariales vigentes.

- Medicina prepaga

Las empresas de medicina prepaga informaron incrementos de entre 2,1% y 2,8% en las cuotas de sus planes para noviembre. El ajuste varía según la compañía, el tipo de cobertura y la región del país. En este caso, la suba se ubica en línea con la inflación de septiembre (2,1%) y forma parte del proceso de actualización mensual de valores ya acordado con la Superintendencia de Servicios de Salud.

Por ejemplo, un plan individual que en octubre costaba $180.000 pasará a ubicarse entre $183.780 y $185.040, dependiendo de la entidad y del nivel de cobertura.

- Alquileres

Los contratos firmados bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán en noviembre un aumento del 42,2%, basado en el Índice de Contrato de Locación (ICL) elaborado por el Banco Central. De esta manera, una familia que pagaba $600.000 mensuales pasará a abonar $853.200.

En los contratos con actualización trimestral basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el incremento será cercano al 6%, mientras que aquellos con ajustes cuatrimestrales alcanzarán un 8,5%.

Así, un alquiler de $600.000 pasará a $636.000 en los acuerdos trimestrales y a $651.000 en los cuatrimestrales.- 

- Luz y gas

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) estableció una suba promedio del 3,8% en las tarifas de gas para todo el país durante noviembre. El ajuste se reflejará en las próximas boletas que reciban los usuarios residenciales. “Resulta razonable y prudente continuar para el mes de noviembre de 2025 con el sendero de actualización de los precios y tarifas del sector energético”, señala una de las resoluciones publicadas por el organismo donde se anuncia el incremento.

En cuanto a la energía eléctrica, Enargas dará a conocer el lunes el nuevo cuadro tarifario oficial, aunque se prevé un ajuste de magnitud similar, también por encima de la inflación proyectada.

