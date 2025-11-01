Luz, gas, prepagas y alquileres: uno por uno, todos los aumentos que llegan en noviembre

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) estableció una suba promedio del 3,8% en las tarifas de gas para todo el país durante noviembre. El ajuste se reflejará en las próximas boletas que reciban los usuarios residenciales. “Resulta razonable y prudente continuar para el mes de noviembre de 2025 con el sendero de actualización de los precios y tarifas del sector energético”, señala una de las resoluciones publicadas por el organismo donde se anuncia el incremento.