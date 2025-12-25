Terminal de ómnibus: el pliego prevé una inversión de al menos 7 millones de dólares

En ese sentido, se puso el foco en “la realización, ejecución y concreción de las inversiones en materia de infraestructura a cargo y responsabilidad del nuevo concesionario”. Y se aclaró que la convocatoria “busca la participación del sector privado en la explotación, administración y refuncionalización de la estación terminal bajo la figura de una concesión, en la que al adjudicatario se le otorgue la tenencia de la infraestructura, materiales y equipos entregados por 20 años, los que seguirán siendo de propiedad del Estado provincial”.