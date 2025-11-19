Secciones
El Gobierno confirmó la modernización integral de la Terminal de Ómnibus de Tucumán

En paralelo a la remodelación del aeropuerto, Jaldo anunció el inicio del proceso licitatorio para renovar una de las principales puertas de ingreso a la provincia.

Hace 1 Hs

El gobernador, Osvaldo Jaldo, anunció este miércoles, en conferencia de prensa, el avance del proceso de modernización de la Terminal de Ómnibus de Tucumán. El mandatario destacó que la gestión provincial ya dio inicio al proceso licitatorio para la concesión del predio, cuyo contrato original venció recientemente.

“Esta decisión que hemos tomado, que también tiene que ver con otra de las puertas de ingreso a la provincia, es que ya hemos comenzado el proceso licitatorio de la concesión de la terminal de ómnibus de Tucumán”, afirmó. Explicó que el contrato anterior quedó sin vigencia y que es necesario adjudicar nuevamente el servicio bajo un esquema actualizado.

El mandatario detalló que el pliego se encuentra en su etapa final: “Con Obras Públicas, con Economía, con la Fiscalía de Estado y con las diferentes áreas estamos prácticamente finalizando todo lo que tiene que ver con el pliego licitatorio”. Asimismo, confirmó que se realizará una licitación nacional, abierta a inversores interesados en cumplir con los requisitos exigidos para competir y para adjudicarse la concesión.

El proyecto incluye un programa de modernización, mejoramiento edilicio y optimización funcional de la terminal, considerada una infraestructura clave para el turismo y la conectividad provincial. “Es otra de las puertas de ingreso a nuestra provincia”, remarcó.

Jaldo también recordó que este proceso se complementa con la remodelación del aeropuerto, recientemente asegurada gracias a gestiones conjuntas con Nación. “Con un aeropuerto prácticamente nuevo y una terminal prácticamente nueva, que está ya para llamar a licitación en cuanto finalicemos la documentación, damos dos muy buenas noticias en momentos donde nadie ignora la crisis económica y financiera que vive el país”, afirmó.

El gobernador valoró que, pese al contexto nacional, la provincia haya podido avanzar en obras estratégicas: "Hemos podido conseguir una remodelación del aeropuerto y también una remodelación a nuevo de la terminal".

