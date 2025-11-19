El Gobierno confirmó la modernización integral de la Terminal de Ómnibus de Tucumán

El mandatario detalló que el pliego se encuentra en su etapa final: “Con Obras Públicas, con Economía, con la Fiscalía de Estado y con las diferentes áreas estamos prácticamente finalizando todo lo que tiene que ver con el pliego licitatorio”. Asimismo, confirmó que se realizará una licitación nacional, abierta a inversores interesados en cumplir con los requisitos exigidos para competir y para adjudicarse la concesión.