Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas

Analía Edith Ferreyra (26) tiene un rol clave en la campaña: es una de las encargadas de asignar los ahijados a los padrinos y de recibir las donaciones en Concepción, uno de los puntos logísticos del operativo. Su vínculo con la organización comenzó de manera gradual, hasta que el primer viaje a las comunidades marcó un quiebre personal. “Llegó en un momento donde yo me sentía sola y no conectaba con nada. Ese viaje fue un antes y un después en mi vida. Las miradas de los chicos están siempre presentes en mi día a día”, confiesa.