Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

La historia la contó su esposa, Pamela Andrada, en redes sociales, relatando que debió perseguirlo y hasta amenazarlo en broma con llamar a la policía para que regresara a internarse. Finalmente, el defensor aceptó la cirugía y estuvo varios días fuera de las canchas, aunque el episodio lo retrató tal como es: obsesivo del entrenamiento y de la competencia. “Te conocieron por ser el que se escapó del sanatorio”, le escribió su pareja en un posteo que se volvió viral. En San Martín, ese nivel de compromiso no pasó desapercibido.