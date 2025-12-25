Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

San Martín retomará los entrenamientos este viernes tras el breve receso por Navidad y, mientras el plantel vuelve al trabajo, la atención también se concentra en el mercado de pases. En ese escenario, el nombre que aparece en el primer plano de la agenda de la CD es el de Ezequiel Parnisari, zaguero central de amplia trayectoria y con tres ascensos a Primera en su carrera. Según se dio a conocer, las negociaciones están avanzadas y en Bolívar y Pellegrini existe optimismo respecto a la posibilidad de concretar su llegada.
Parnisari se formó en Estudiantes de San Luis y luego pasó a las divisiones inferiores de Olimpo, club con el que debutó en Primera en 2011. Tras su primer ciclo en Bahía Blanca, emigró a Deportivo Anzoátegui de Venezuela, donde sumó rodaje internacional con seis partidos entre Copa Libertadores y Copa Sudamericana. A su regreso volvió a consolidarse en Olimpo, con más de 60 encuentros disputados y un gol contra Vélez Sarsfield.
En 2017 pasó a Aldosivi, institución con la que logró uno de sus tres ascensos a la máxima categoría, sumando esa estrella a las obtenidas con Olimpo en 2012/13 y con Instituto en 2022. También jugó en Agropecuario -donde superó los 70 partidos y convirtió cinco goles- y en Unión La Calera de Chile. En la última temporada, "Vikingo" vistió la camiseta de San Miguel, equipo con el que disputó 31 encuentros y compartió plantel con Jorge “Tucu” Juárez, flamante refuerzo del “Santo”. En Agropecuario, además, coincidió con el arquero Darío Sand.
Pero más allá de sus estadísticas, Parnisari también se hizo conocido por un episodio que dejó al descubierto su carácter competitivo extremo. Durante su paso por Instituto, fue diagnosticado con apendicitis y debía ser operado de urgencia. Sin embargo, en la antesala de las semifinales del Reducido, decidió escaparse del sanatorio para ir a entrenar, convencido de que debía estar disponible para el equipo.
La historia la contó su esposa, Pamela Andrada, en redes sociales, relatando que debió perseguirlo y hasta amenazarlo en broma con llamar a la policía para que regresara a internarse. Finalmente, el defensor aceptó la cirugía y estuvo varios días fuera de las canchas, aunque el episodio lo retrató tal como es: obsesivo del entrenamiento y de la competencia. “Te conocieron por ser el que se escapó del sanatorio”, le escribió su pareja en un posteo que se volvió viral. En San Martín, ese nivel de compromiso no pasó desapercibido.
Su recorrido, su experiencia en torneos largos y su perfil de marcador central sólido, de juego aéreo firme y recorrido permanente en la categoría hacen que hoy sea el principal objetivo defensivo de San Martín. En el club ven en él una pieza capaz de aportar jerarquía en un sector del campo clave para el modelo que pretende Andrés Yllana.
Otras negociaciones
Mientras tanto, el “Santo” también mantiene diferentes frentes abiertos en calidad de sondeos, sin negociaciones formales avanzadas. Uno de ellos es el de Yeison Murillo, defensor colombiano de Deportivo Riestra. Desde su entorno confirmaron que existió un contacto inicial, pero remarcaron que la situación no pasó de allí. El jugador se encuentra de vacaciones en Colombia y, por ahora, sigue perteneciendo al club porteño.
En ofensiva, San Martín analiza la posibilidad de incorporar variantes de ataque y por eso surgió el nombre de Horacio Tijanovich, extremo izquierdo con paso reciente por San Martín de San Juan en la Liga Profesional, donde disputó 23 partidos y convirtió tres goles. Con pasado en Gimnasia de La Plata, Defensa y Justicia, Platense y Banfield, el entrerriano quedó libre y fue sondeado tanto por el conjunto de La Ciudadela como por Colón de Santa Fe. Por ahora, se trata únicamente de consultas preliminares.
También aparece en carpeta Marcos Echeverría, delantero de 22 años que viene de jugar en Atlanta, con 29 partidos y cinco goles. Formado en Banfield, debería presentarse este viernes en el “Taladro”, aunque no sería tenido en cuenta por Pedro Troglio. Ese escenario lo convierte en una alternativa a evaluar, dentro de un mercado que recién empieza a tomar temperatura.
Los telefónos no dejan de sonar en Bolívar y Pellegrini
Todo este movimiento se da mientras Quilmes realizó sondeos por Nicolás “Chuny” Moreno y Ulises Vera, aunque desde su entorno aclararon que no existen negociaciones avanzadas. La CD de San Martín, lejos de quedarse quieta, busca equilibrar posibles salidas con incorporaciones estratégicas.
En ese sentido, la gestión más encaminada continúa siendo la de Luciano “Pupi” Ferreyra, extremo que llegaría desde Rosario Central a préstamo por un año. El chaqueño viene de una gran temporada en Central Norte de Salta -31 partidos, siete goles y tres asistencias- y se sumaría a una lista de refuerzos que ya incluye a Juárez, Lucas Diarte y Víctor Salazar, quien firmará por un año.
Mientras el plantel vuelve a entrenarse y Yllana empieza a delinear su idea en el césped, la dirigencia ajusta piezas en un mercado donde cada movimiento debe ser medido.