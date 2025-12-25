Secciones
Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

El hecho ocurrió en el barrio Cardenal Samoré. La víctima tenía 33 años y fue asesinado de un disparo en el tórax.

Un violento crimen conmocionó la tarde del miércoles en el barrio Cardenal Samoré, en la capital tucumana. Un hombre de 33 años fue asesinado de un disparo en el tórax cuando se encontraba en la vereda de su vivienda, ubicada en calle La Plata al 2.700.

El hecho ocurrió alrededor de las 18 y es investigado por la Unidad Especializada de Homicidios II del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Carlos Sale, junto con personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que trabajó en el lugar para recolectar pruebas.

Según las primeras averiguaciones, la víctima fue identificada como Cristian Isaac González, quien estaba afuera de su domicilio cuando fue abordado por un sujeto que se desplazaba en una camioneta blanca.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el agresor lo llamó para que se acercara al vehículo, se produjo una discusión y, en ese contexto, efectuó un disparo que impactó directamente en el tórax de González.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital Padilla, donde falleció como consecuencia de la herida de arma de fuego. El fiscal Sale indicó que la esposa de la víctima habría reconocido al autor del disparo, dato clave para el avance de la investigación.

La investigación del caso

Durante el relevamiento de la escena, los peritos hallaron una deformación en una pared cercana, compatible con el impacto de un proyectil, y se presume que el arma utilizada sería de calibre 9 milímetros.

Las medidas investigativas continúan para identificar y dar con el sospechoso, mientras se analizan cámaras de seguridad y se toman declaraciones testimoniales.

El homicidio ocurrió en vísperas de Navidad y generó profunda consternación entre los vecinos del barrio, que se vieron sacudidos por un nuevo episodio de violencia armada. La causa quedó caratulada como homicidio y se encuentra en plena etapa investigativa.

