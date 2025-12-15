Secciones
Estos son los nuevos trabajos que surgirán en el futuro de la inteligencia artificial, según Forbes

Los especialistas advirtieron que son siete los nuevos trabajos que ya están surgiendo en el auge de la IA.

Los nuevos trabajos que surgirían con la IA. Los nuevos trabajos que surgirían con la IA. Fuente: Forbes/ Getty Images
Hace 3 Hs

En el auge de la inteligencia artificial, muchas personas se habrán hecho la misma pregunta sobre su trabajo: ¿será que se queda obsoleto en la próxima década? Los titulares a menudo nos recuerdan los despidos generados por esta nueva tecnología, como la reciente reducción de personal en Microsoft. Sin embargo, hay una tendencia menos ruidosa pero mucho más prometedora en marcha: la IA no solo está reemplazando sino que también parece estar inventando nuevas oportunidades laborales.

Los expertos coinciden en que el foco debe moverse de la pérdida de empleos a la creación de puestos. Para 2030, segpun un reciente informe de Forbes, la IA generará siete de las carreras más inusuales y demandadas, muchas de las cuales ya están comenzando a perfilarse en el mercado.

La IA generaría más puestos de los que eliminaría

El debate público sobre la IA está cargado de temores. Por ejemplo, la consultora McKinsey estima que la automatización podría desplazar hasta 800 millones de trabajadores. No obstante, el mismo estudio subraya que la tecnología creará más puestos de trabajo de los que eliminará, especialmente en áreas donde se usa para aumentar la capacidad humana.

Esta visión optimista es compartida por líderes de la industria. Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, señaló en una entrevista reciente que estamos avanzando hacia una redefinición completa del trabajo. Él prevé un incremento en la demanda de roles centrados en la supervisión de la IA, la creatividad y la resolución de problemas.

Los empleos que la IA crearía en el futuro

La clave está en la colaboración entre humanos y máquinas. Jim Farley, director ejecutivo de Ford, si bien advirtió que la IA podría eliminar la mitad de los empleos administrativos, inmediatamente añadió que también creará tipos de empleo completamente nuevos. Gavin Yi, director ejecutivo de Yijin Hardware, reforzó esta idea: "Estamos presenciando una evolución, no una extinción", y añadió que "la fuerza laboral del futuro será más híbrida, combinando la inteligencia artificial con el juicio humano".

Yi identificó siete nuevas profesiones que la IA inventará para 2030, y que representan un camino seguro para quienes buscan actualizarse o iniciar una carrera:

- Ingeniero de Prompt: Como explica Yi, "la ingeniería de prompts es para la IA lo que la programación fue para los inicios de internet". Este rol requiere crear instrucciones muy específicas para guiar herramientas de IA como ChatGPT, combinando lógica, lenguaje y creatividad.

- Responsable de Ética de IA: La IA tiene un impacto enorme en áreas sensibles. Estos profesionales, afirma el experto, "ayudarán a las empresas a desarrollar directrices para garantizar la equidad, la transparencia y el cumplimiento de las regulaciones globales".

- Técnico de Atención Médica Asistido por IA: Con la IA asistiendo en diagnósticos y planificación de tratamientos, Yi asegura que serán "esenciales" los técnicos capaces de operar estos sistemas y trabajar directamente con los pacientes.

- Especialista en Mantenimiento de IA: Aunque son máquinas inteligentes, requieren supervisión. El especialista en mantenimiento de IA será clave, ya que deberá comprender tanto los sistemas mecánicos como el comportamiento del software. "El trabajador de fábrica del futuro no solo sujetará una llave inglesa", apunta Yi. "También supervisará paneles de control y algoritmos".

- Analista de IA Sostenible: La IA consume mucha energía, pero también puede reducir residuos. Este analista garantizará que la IA se use de manera eficiente y contribuya a los objetivos de sostenibilidad de la empresa.

- Director Creativo con Inteligencia Artificial: Integrar la IA en flujos de trabajo creativos (moda, cine, etc.) permitirá experimentar a gran escala. Estos directores "actuarán como comisarios, combinando la intuición con el contenido generado por máquinas", enfatiza Yi.

- Educador en Alfabetización en IA: Será crucial formar a otros en el uso eficaz y ético de la IA, tanto en escuelas como en gobiernos y empresas.

