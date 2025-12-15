Estos son los nuevos trabajos que surgirán en el futuro de la inteligencia artificial, según Forbes

En el auge de la inteligencia artificial, muchas personas se habrán hecho la misma pregunta sobre su trabajo: ¿será que se queda obsoleto en la próxima década? Los titulares a menudo nos recuerdan los despidos generados por esta nueva tecnología, como la reciente reducción de personal en Microsoft. Sin embargo, hay una tendencia menos ruidosa pero mucho más prometedora en marcha: la IA no solo está reemplazando sino que también parece estar inventando nuevas oportunidades laborales.