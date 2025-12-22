Secciones
Qué carreras se pueden estudiar en el Instituto River Plate ahora que es universidad

La institución ligada al club de Núñez recibió la autorización definitiva para funcionar como centro privado de estudios superiores. Su propuesta académica está centrada en el deporte, la educación corporal y la investigación.

Hace 1 Hs

El Instituto Universitario River Plate (IURP) dio un paso clave en su historia académica al obtener la autorización definitiva para operar como universidad de gestión privada. El reconocimiento fue oficializado por el Gobierno nacional a través del Decreto N.º 889/2025 y marca el cierre de un proceso iniciado hace más de una década.

La novedad no es sólo administrativa. La consolidación universitaria refuerza una tendencia que crece en la Argentina y en el mundo: la profesionalización del deporte y de las disciplinas que lo rodean, desde la gestión hasta la comunicación y la investigación aplicada.

Nacido bajo el ala del Club Atlético River Plate, el instituto construyó una identidad académica propia, con una propuesta que articula formación teórica, práctica profesional y producción de conocimiento científico.

El reconocimiento oficial y qué significa

La autorización definitiva llegó tras la evaluación de la Coneau (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria), que analizó la estructura institucional, el cuerpo docente y los planes de estudio. 

A partir de ahora, el IURP cuenta con plena autonomía para otorgar títulos universitarios dentro del sistema de educación superior argentino.

Las carreras universitarias disponibles

Actualmente, el Instituto Universitario River Plate dicta las siguientes carreras de grado:

- Licenciatura en Educación Física, eje histórico de la institución, orientada a la formación docente y al entrenamiento con base científica.

- Profesorado de Educación Física con foco en el sistema educativo formal.

- Licenciatura en Actividad Física y Deporte, carrera centrada en el rendimiento y el desarrollo de programas deportivos.

- Licenciatura en Administración del Deporte, oferta orientada a la gestión de clubes, federaciones y organizaciones del sector.

- Licenciatura en Marketing Deportivo, alternativa enfocada en comunicación, patrocinio y posicionamiento de marcas.

- Licenciatura en Periodismo Deportivo, opción destinada a la producción de contenidos, y al análisis del deporte como fenómeno social y mediático.

Además, se encuentra abierta la inscripción a la diplomatura “Datósfera: estadísticas en el deporte”, una propuesta online de 55 horas orientada al análisis de datos aplicados al ámbito deportivo.

El deporte como eje académico

A diferencia de otras universidades, el IURP coloca al deporte y a la educación corporal en el centro de su currícula. La visión no se limita a la formación de atletas, sino que apunta a preparar profesionales capaces de intervenir en contextos educativos, organizacionales, mediáticos y empresariales ligados al fenómeno deportivo.

La propuesta combina saberes científicos con la experiencia acumulada por una de las instituciones deportivas más relevantes del país, todos contenidos adaptados a los estándares exigidos por el sistema universitario.

