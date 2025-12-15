Alerta sanitaria: el cambio climático dispara nuevas enfermedades en Tucumán

El clima cambió, y con él, también la salud. Lo que hace décadas era impensado hoy es parte del día a día: virus tropicales que circulan en zonas templadas, olas de calor que afectan la salud mental y física, y un sistema sanitario que debe reinventarse para resistir. En una nueva edición de “Encuentros LA GACETA”, dentro del ciclo “Sentirnos bien”, el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, Dr. Mateo Martínez, dialogó con la periodista Carolina Servetto sobre la tropicalización del norte argentino y las enfermedades que avanzan con el cambio climático.